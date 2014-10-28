В Ватикане установили скульптурный бюст Бенедикта XVI

27 октября в Ватикане Папа Франциск принял участие в церемонии открытия скульптурного бюста Бенедикта XVI., который был установлен в Папской академии наук в знак уважения Понтифика на пенсии и его вклада в развитие науки, - сообщает Кириос со ссылкой на Радио Ватикан.

"Бенедикт XVI - большой Папа. Большой благодаря силе и проницательности своего ума, благодаря своему значительному вкладу в теологию, свой ​​любви к Церкви и людям, своим добродетелям и религиозности", - сказал во время церемонии ныне действующий Святейший Отец.

В мероприятии приняли участие ватиканские иерархи и ученые, среди которых - Нобелевские лауреаты, которые являются членами Папской академии наук. Франциск напомнил, что Бенедикт XVI глубоко осознает "важность науки для современной культуры".

"Никогда нельзя говорить, что обучение и наука высушили его личность и его любовь к Богу и ближнему, наоборот, наука, мудрость и молитва обогатили его сердце и дух", - сказал Папа Римский.