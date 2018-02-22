В Канаде католический приход заработал миллионы на лотерее

Католический приход в канадской провинции Нью-Брансуик заработал миллионы долларов, организовав лотерею под названием «Охота на туза».

Как сообщает "Благовест-Инфо", деньги были вложены в благотворительные проекты.

С октября 2016 по июнь 2017 года сотня добровольцев из приходов святого Петра в городе Ламек (епархия Батерста) ежедневно продавала лотерейные билеты. Акция продолжалась до тез пор, пока счастливцу не достался туз червей, ознаменовавший выигрыш в 6 млн. канадских долларов ($ 4,7 млн).

Выручка от лотереи, между тем, составила 12 млн. долларов, рассказал настоятель прихода священник Патрик МакГроу. Таким образом, за вычетом выигрыша и организационных расходов, приход получил чистую прибыль в размере 5 млн. канадских долларов.

Деньги были вложены в реализацию проектов, направленных на поддержку молодежи, семей и больных. Хватило средств и на ремонт нескольких церквей, – несколько лет назад три храма были сильно повреждены ураганом.

«Это нормально, что приходы организуют лотереи. Но «Охота на туза» стала чем-то необычным по своим масштабам. Собранных денег хватило на ремонт крыши и пола в соборе», - считает епископ Батерста Даниэль Жодуэн.

Вдохновленный успехом лотереи, отец МакГроу хочет устроить еще один тираж в этом году. «Я хочу собрать средства, которые позволили бы помочь нуждающимся семьям», - говорит он.

Между тем, в архиепархии Монктона – крупнейшего города Нью-Брансуика – к идее лотерей отнеслись сдержанно. Архиепископ Валери Вьенно, прежде возглавлявший диоцез Батерста, напомнил, что Церковь никогда не поддерживала азартные игры.