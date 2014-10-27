Во Львове вручили награды праведника УГКЦ Емельяна Ковча

Во львовской Опере в рамках празднования 25-летия выхода Украинской греко-католической церкви из подполья 25 октября состоялась церемония награждения отличием Емельяна Ковча, что ежегодно вручают за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, награду Емельяна Ковча, которую ежегодно вручают за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, получил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев; медсестра из Львовщины, которая спасала раненых во время трагических событий Революции достоинства в Киеве, Мария Матвеев; архиепископ, Митрополит Перемышля, бывший председатель Конференции епископов Польши Юзеф Міхалик; меценат, основатель Украинско-еврейской инициативы (Канада) Джеймс Темертей и отец-митрат Украинской Греко-Католической Церкви Михаил Шевчишин.

Четвертое ежегодное вручение награды Блаженного Священномученика Емельяна Ковча - греко-католического священника, который во времена Второй мировой спасал евреев, за что был арестован и погиб в концлагере Майданек - в этом году прошло в рамках празднования 25-летия выхода Украинской греко-католической церкви из подполья.

Награждение состоялось во время торжественной церемонии во Львовской опере.

«В этом году Комитет чествования Емельяна Ковча отмечает подвиги людей, которые являются свидетельством несокрушимости человеческого духа. Действия каждого этого человека являются примером того, как мужество одной личности может изменить жизнь всех», - отметил член Комитета Даниил Лубкивский.

Справка УНИАН. Знак отличия Блаженного Священномученика Емельяна Ковча установлено для награждения за значительный вклад в деле экуменического диалога, диалога культур и народов, межрелигиозного и межнационального согласия, социально-харитативной и благотворительной деятельности, за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма, героические поступки.

Емельян (Эмилиан) Ковч - священномученик УГКЦ. Греко-католический священник, который всю свою жизнь посвятил помощи ближнему. Будучи капелланом в Украинской Галицкой Армии всегда находился с солдатами на передовой, чтобы поддержать их морально и физически. На приходах, где он служил, сразу брался за организацию общественной и культурной жизни общины. Проводил паломничества и евхаристические сдвиги даже в советское время. Был активным в политической жизни, за что неоднократно преследовался как польской, так и советской и нацистской властями. Во время одного из своих заключений написал книгу - «Почему наши от нас убегают». Во время нацистской оккупации помогал евреям, спас более десятка человек, в том числе известного белзського раввина Арона Рокеаха. За свои действия был арестован и отправлен в концлагерь Майданек, где умер и был сожжен в крематории.