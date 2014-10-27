Папа Римский объяснил почему заповедь любви к Богу и к ближнему является первой

Весь Божий закон суммируется любовью к Богу и к ближнему. Об этом напомнил Папа Франциск в своей проповеди в воскресенье, 26 октября.

«В действительности видимым знаком, который христианин может показать, чтобы засвидетельствовать миру, ближним и Своей семьи Божью любовь есть любовь к братьям и сестрам. Заповедь любви к Богу и к ближнему является первой не потому, что стоит на вершине списка заповедей. Иисус ставит ее не на вершину, а в центр, потому что именно сердце должно быть отправной точкой, целью и ориентиром для каждого действия», - подчеркнул Папа Римский.

«...В лице каждого ближнего присутствует образ самого же Бога, особенно в лице самого маленького, самого слабого, незащищенного и нуждающегося», - отметил Папа Римский.

«Таким образом, Иисус дает каждому человеку фундаментальный критерий, по которым нужно строить свою жизнь», - подытожил Папа Римский.

По материалам сайта "Радио Ватикана"