Армения подарит Ватикану статую святого Григора Нарекаци

Армения передаст Ватикану бронзовую статую великого армянского святого Григора Нарекаци (ок. 945-1010), которого католики недавно провозгласили Учителем Церкви.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на сайт Armenews, в 2016 году президент Армении Серж Саргсян подарил Папе Франциску небольшую статуэтку святого Григора, которая очень понравилась понтифику. И тогда глава армянского государства решил сделать для Папы статую большего размера.

Автором изваяния стал 77-летний французский скульптор армянского происхождения Давид Бабаян, мастерская которого находится в чешском селении Горни-Кална.

Двухметровая скульптура будет передана Папе Римскому в Ватикане 7 марта.

Подвижник, поэт, философ и мистик, почитаемый как Армянской Апостольской, так и Римско-Католической Церковью, Григор Нарекци 12 апреля 2015 года был провозглашен Папой Франциском 36-м Учителем Церкви.

Самым известным его произведением является «Книга скорбных песнопений».