Папа Франциск объявил о скорой канонизации Павла VI

Ватиканский пресс-центр обнародовал полное содержание беседы Папы Франциска с духовенством Римской епархии, которая состоялась в четверг, 15 февраля, в Папской базилике святого Иоанна на Латеране.

Ответив на вопросы священников разных возрастных групп, Святейший Отец оставил им в подарок сборник медитаций блаженного Папы Павла VI, сообщает "Радио Ватикана".

Вот как Папа Франциск прокомментировал это: «Я увидел эту книгу и она мне очень понравилась. Уже два недавние Епископа Рима провозглашены святыми [Иоанн XXIII и Иоанн Павел II]. Павел VI будет провозглашен святым в этом году, а в отношении другого - Иоанна Павла І, продолжается уже открытый процесс беатификации», – сказал он, пошутив: «А Венедикт и я еще находимся в очереди... Молитесь за нас!».