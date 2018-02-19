Папа Франциск объявил о скорой канонизации Павла VI

20:45, 19 февраля 2018
Католицизм
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Папа Павло VI / velychlviv.com

Ответив на вопросы священников разных возрастных групп, Святейший Отец оставил им в подарок сборник медитаций блаженного Папы Павла VI, сообщает "Радио Ватикана".

Вот как Папа Франциск прокомментировал это: «Я увидел эту книгу и она мне очень понравилась. Уже два недавние Епископа Рима провозглашены святыми [Иоанн XXIII и Иоанн Павел II]. Павел VI будет провозглашен святым в этом году, а в отношении другого - Иоанна Павла І, продолжается уже открытый процесс беатификации», – сказал он, пошутив: «А Венедикт и я еще находимся в очереди... Молитесь за нас!».

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