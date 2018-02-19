В Ватикане опровергли слухи о парализующей болезни Папы Бенедикта XVI

Так называемые новости о парализующей болезни Бенедикта XVI ложные. Об этом заявили в пресс-службе Святого Престола.

Заявление стало реакцией на публикацию немецким еженедельником «Neue Post» интервью с братом почетного Папы монсеньором Георгом Ратцингером, который сообщил, что понтифик на покое страдает неврологическим заболеванием, которое постепенно парализует его, сообщает "Благовет-Инфо".

«Всё может завершиться очень скоро», - сказал Георг Ратцингер, добавив, что он не уверен, что его младший брат доживет до своего 91-летия. Йозеф Ратцингер родился 16 апреля 1927 года.

«Через два месяца Бенедикту XVI исполнится 91 год, и, как он сам недавно говорил, он ощущает тяжесть этих лет, что нормально для такого возраста», - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.