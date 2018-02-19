Папа Римский назначил нових членов комиссии по защите несовершеннолетних

Святейший Отец 17 февраля подтвердил на посту председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних американского кардинала Шона О’Мэли, а также назначил шестнадцать членов этой ватиканской структуры, девять из которых новые - монахини и верные миряне из Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Эфиопии, Бразилии, Нидерландов, Тонга и США.

Семь членов Комиссии, которые были подтверждены на своих должностях, родом из Филиппин, Колумбии, Германии, Польши, Замбии, Южной Африки и США, сообщает «Радио Ватикана».

В специальном заявлении кардинала О’Мэли подчеркивается, что Франциск сделал назначению после глубокой рефлексии и молитвы. "Назначенные комиссары пополнят глобальную перспективу в защите несовершеннолетних и уязвимых взрослых людей. Папа заверил в продолжении работы нашей Комиссии, которая заключается в помощи местным Церквям во всем мире в их усилиях, направленных на защиту от ран детей, молодежи и уязвимых взрослых", - говорится в сообщении.

Папская комиссия по защите несовершеннолетних была создана по инициативе Франциска 22 марта 2014 г. В настоящее время в ее состав, кроме председателя, входят 16 членов - 8 мужчин и 8 женщин, - со всех континентов. Задача консультативного органа заключается в том, чтобы предлагать Святейшему Отцу своевременные инициативы по защите несовершеннолетних и уязвимых взрослых от сексуальных злоупотреблений в Церкви и способствовать развитию ответственности на уровне отдельных Церквей. Все члены этой ватиканской структуры назначаются Папой на трехлетний срок.