В Львове завершилась ежегодная Встреча восточных католических иерархов Европы

19:09, 26 октября 2014
Католицизм
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Архиєрейською Божественною Літургією в соборі Святого Юра, що у Львові, завершилася щорічна Зустріч східних католицьких ієрархів Європи, яка цього разу присвячена 25-річчю виходу УГКЦ з підпілля і розпочалася 24 жовтня.

Під час проповіді Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, сказав: «Сьогодні ми возносимо до Господа молитву подяки за 25 років свободи УГКЦ на рідних землях. Згадаймо, листопад 1989-го року, який став поворотним моментом історії Європи. Упав Берлінський мур. Господь почав міняти історію поділеної Європи. Тоді Він навідується і до нашого народу кажучи “Не плач, ось я приходжу, як визволитель…”».

Глава Церкви під час проповіді підкреслив, що Бог кличе нас бути християнами нового часу, бути Його свідками і ділитися Його вірою.

«Воскресивши нашу Церкву наш Спаситель віддає нас своїй Матері Марії, яка чуває над нами і охороняє нас своїм покровом. Нехай  вона обітре сльози наших матерів і тримає за руку наших дітей. Нехай вона буде нашою охороною навіки», - сказав проповідник.

Під час Богослужіння для привселюдного почитання виставили мощі святого Папи Івана Павла II.

Наприкінці богослужіння єпископи вознесли Молитву за прославу Слуги Божого Митрополита Андрея (Шептицького).

Департамент інформації УГКЦ

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