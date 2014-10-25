В Львове проходит встреча восточных католических иерархов Европы

В Львове проходит ежегодная Встреча восточных католических иерархов Европы, на этот раз посвященная 25-летию выхода УГКЦ из подполья.

25 октября иерархи вместе помолились в храме Преображения ГНИХ. Богослужение возглавил Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

По словам Блаженнейшего Святослава, храм Преображения ГНИХ был выбран неслучайно для торжественного богослужения, ведь именно в нем начались «события воскресения УГКЦ»:

«Мы пришли помолиться в этот храм, чтобы пройти вместе путем воскресения нашей Церкви на родных землях. События воскресения УГКЦ начались в Львове, в этом храме. История ГКЦ в новейших временах есть одна и та же, как для Церкви в Галичине, так и на Закарпатье. Это история мученичества, свидетельство веры и воскресения».

В этот же день участники встречи посетили армянскую кафедру и гарнизонный храм Святых апостолов Петра и Павла. Кроме этого, епископы встретились с мэром Львова Андреем Садовым.

Разговаривая с Львовским городским головой, Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ отметил, что уже существует добрый обычай: когда епископы католических конференций собираются вместе, то посещают местные власти.

«Мы хотим вместе начать празднование 25-летия свободы УГКЦ здесь, потому, что именно воскресенье греко-католиков в Европе началось с Львова. События, происходившие в Советском Союзе с Церковью, затем сдвинули жизнь вообще Католической Церкви в Европе», - добавил Глава УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ