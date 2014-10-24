В Риме провели патриотический флешмоб в поддержку Украины

23 октября украинская молодежь Рима провела патриотический флешмоб "Голубь мира: молодежь за европейское будущее".

Мероприятие состоялось в поддержку европейской интеграции Украины и прекращения войны на Востоке страны. Инициировала событие Татьяна Ижевская, Посол Украины при Апостольском Престоле.

Украинская молодежь Вечного города сошлась в резиденцию посла в национальных нарядах и с символикой Украины. На совместной фотографии с панорамой собора Святого Петра молодые мигранты вместе с работниками Посольства призвали к миру в Украине и высказались за ее европейское будущее. К мероприятию присоединился о. Марко Семеген, Президент Общества "Святая София" в Риме.

Кроме этого, мероприятие стало прекрасной возможностью для украинской молодежи пообщаться с Послом Украины при Апостольском Престоле и познакомиться с работниками посольства.

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