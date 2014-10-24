УГКЦ может потерять Крымский экзархат

"УГКЦ впервые за свою историю со времен выхода из подполья стоит перед вызовом ликвидации своего Крымского экзархата. Власти Крыма издали закон, по которому все религиозные организации должны пройти перерегистрацию до конца 2014 года. Нет гарантии, что такой процесс потвердит право на существование УГКЦ на этих территориях".

Как сообщает департамент информации УГКЦ, об этом заявил Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, во время пресс-конференции 23 октября во Львове в рамках Встречи восточных католических иерархов Европы, которая в этом году посвящена 25-летию выхода УГКЦ из подполья.

На территории Крыма существуют пять греко-католических приходов: в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи. Как известно, греко-католические священники во время аннексии Крыма были арестованы и даже на некоторое время покидали эту территорию. Однако в Евпатории до сих пор служит священник, а на другие приходы приезжают священники каждые три месяца. Потому что, по действующим там законам Российской Федерации, священники могут служить на полуострове легально лишь три месяца.