Илия Ардунис – афонский мученик, тело которого не обжигал огонь
Православные христиане 13 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобномученика Илии Ардуниса.
Православные христиане 13 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого преподобномученика Илии Ардуниса.
Святой Илия до принятия монашества был цирюльником. Все жители селения Каламата с уважением относились к нему и часто спрашивали его совета.
В то время христиане были притеснены турками-мусульманами. Видя это, сострадательный Илия, желал убедить представителей власти в том, что нужно уменьшить налоги для христиан, так как многие не в силе их оплатить и могут принять ислам, чтобы избежать притеснений. Представители власти не согласились с мнением Илии.
Тогда святой сказал, чтобы ему дали фес (красную скуфью), и за это он изменит веру. Тогда один человек, желая пошутить над ним, послал Илии фес и тот пошел к местному судье и отрекся христианской веры. Такой неожиданный поступок Илии стал причиной для всеобщей скорби в селении.
Позже он пришел в себя, со слезами сокрушался о содеянном. Желая искупить свою вину и принести плоды достойные покаяния, святой Илия отправился на Святую Гору Афон.
Здесь он исповедовался духовнику, исполнил назначенную ему епитимью, и был помазан священным миром, так вновь стал христианином. На Святой Горе он принял монашество. В течение 8 лет он жил аскетической жизнью, но всегда помни слова Господа: «иже отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на небесех» (Мф. 10, 33). Поэтому, никогда не пребывал в полном душевном мире и покое.
Святой рассказал духовнику, что хочет кровью искупить свой грех. Духовник посоветовал ему отправиться в Каламату, чтобы исповедовать Христа там, где он от Него отрекся. Получив благословение духовного отца, и его молитвами, он оставил Святую Гору и прибыл в Каламату.
Прибыв в родное селение, он рассказал духовникам о своем намерении, но они отговаривали его от этого шага. Но Илия уже твердо реши, что пойдет на страдания. Он начал ходить по улицам и базарной площади, чтобы там быть замеченным турками.
Его не сразу узнали, но затем стали кричать вслед ему: «Не ты ли это, Мустафа Ардунис?». Святой отвечал: «Да, это я, но только не Мустафа, а Илия и христианин православный». Он стал проповедовать веру Христову.
Его схватили, избили и представили судье, говоря, что этот человек ранее добровольно принял ислам, а теперь хулит его. Его бросили в темницу. Через несколько дней вновь отвели к судье. Видя, что все уговоры безуспешны, судья повелел сжечь мученика.
Святого бросили его в пламя, но произошло чудо - огонь не коснулся ни его рясы, ни даже волос. Дрова догорели, а тело мученика осталось невредимым, а душа отошла ко Господу.
Вечером охранники, которые стерегли тело мученика, видели свет, который сошел с небес и осиял тело. Видя это, мусульмане говорили, что раз огонь не сжег его, Сам Господь послал огонь с неба для сожжения. Святой пострадал за Христа в 1686 году.
Христиане выкупили святые мощи, от которых исходило благоухание, и похоронили их в церкви, а святую главу отделили и положили в одном монастыре, под названием Вурканон.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".