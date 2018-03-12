Ученик преподобного Паисия Святогорца в Киеве - о жизни с другим человеком: "мученичество - находиться вместе"

«Символ любви для православных христиан - это крест, если ты решил жить с другим человеком, ты должен понять и принять, что ты будешь распинаться ради него. Именно это и есть мученичество - находиться вместе».

Об этом сказал ученик преподобного Паисия Святогорца, писатель и проповедник архимандрит Ириней (Верикакис) с острова Крит (Константинопольский Патриархат) на встрече с верующими в Киеве в Ионинском монастыре.

Архимандрит Ириней рассказал, чем является для православного христианина супружеская любовь и жизнь.

«Никто не женится, чтобы хорошо провести время! Святой Иоанн Златоуст спросил своих прихожан, из них женился для того чтобы, продолжить свой род, и никто не поднялся. Люди женятся, потому что не выдерживают одиночества. Также он спросил, кто из присутствующих женился, чтобы хорошо проводить время, также ответа не было. На третий вопрос, кто из вас раскаялся, что женился - все подняли руки», - рассказал отец Ириней (Верикакис).

Архимандрит Ириней подчеркнул, что люди должны понимать, когда они вступают в брак, они возлагают жизнь друг за друга. Отношения - это постоянное мученичество, крест нашей жизни.

«Когда молодежь встречается, они чувствуют любовь друг к другу, куда потом это все идет? Где любовь? Что происходит с людьми? Вы видите сколько прекрасных красивых пар? Затем приходит искушения, эгоизм, первая проблема в браке - входит демон разделения, мое-твое, но есть только наше! Когда есть два кошелька в доме, там происходит большая катастрофа, которая приносит зло. Не ждите, что все будет в цветах, но и конечно же не выход решение расторгнуть брак. Западный образ жизни эгоцентричный. Я хочу свою жизнь, есть моя жизнь, твоя - в конечном итоге, ее нет ни у кого. Должна быть одна жизнь на двоих», - рассказал отец Ириней.

Также во время разговора архимандрит Ириней подчеркнул, что в супружеские отношения не должны вмешиваться родители. С момента супружеской жизни детей, родители имеют право только молиться за них.

«К святому Паисию пришла одна женщина и говорит - у меня есть сын, все прекрасно, я воспитала его по моральным принципам, он у меня очень хороший. Но он влюбился в проблемную девушку, вы даже не представляете, что она с ним творит... Святой Паисий говорит: «А ты чего вмешиваешься? Какое ты имеешь отношение к семье твоих детей? Ваша работа закончилась с момента, как эти дети стали жить вместе, дай им свое благословение и падай на колени молись за них. Проблема ты, а не твоя невестка», - отметил ученик Паисия Святогорца.

По словам архимандрита Иринея, в супружеских отношениях должно быть снисхождение, терпение друг к другу и молитва, другого пути для существования любви нет.

«В житиях святых есть сотни примеров из первых христианских времен. У сколько мужчин христиан, или женщин христианок были вторые половинки - язычники. С каким терпением они относилась к этому. И в конечном итоге они находили своих вторых половинок в единой вере, и становились мучениками. Мы все хотим, чтобы мгновенно выполнялось наше желание. Мы все плохо воспитанные дети. Каждой вещи приходит свое время. Христос научил нас молиться - «Да будет воля Твоя» - не моя, но Твоя», - отметил отец Ириней.

Ученик Паисия Святогорца во время разговора также сказал, что каждой семье нужен духовник, который будет помогать и направлять по жизни.

Юлия Витман

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".