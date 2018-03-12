Мученик Феодор – афонский святой, который поцеловал веревку виселицы перед казнью

Православные христиане 12 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого – мученика Феодора.

Святой Феодор был родом из Митилина. До монашества был женат, имел детей.

Однажды, будучи на что-то разгневан, отрекся он Христа и принял ислам. Позже он опомнился и раскаялся.

Святой оставил мир и отправился на Афон. Здесь исповедал свой грех и исполнил назначенную ему епитимию. После этого его помазали священным миром и так вновь причислили к стаду Христову. Феодор подвизался в духовных подвигах, но не был доволен. Он хотел кровью искупить грех отречения от Христа.

Мученик, после молитвы духовного отца, возвратился на родину. Здесь он предстал перед судьей и задал вопрос, имеет ли право искать удовлетворения тот, кто обижен или осмеян. Судья ответил, что да, может.

Феодор сказал: «Я имел веру христианскую, но, быв омрачен диаволом, оставил ее и принял вашу. Теперь я пришел в себя и вижу, что моя вера есть неподдельное и доброе золото, а ваша – ничтожный металл». При этом он снял с головы своей повязку и бросил ее к ногам судьи, а на голову надел скуфью, которую до этого держал за пазухой.

Судья спросил, в своем ли мужчина уме. На что святой ответил, что находится «в сознании и полном разуме». Несколько раз переспросив и получив тот же ответ, судья приказал бросить его в темницу. Его два раза пытали, но безуспешно.

Видя, что Феодор остается непоколебимым в вере, судья приговорил его к смертной казни. Назир Омер-аге также старался обратить его вновь в ислам, но безуспешно.

Мученика передали палачам для совершения над ним смертной казни. Они нанесли удар ножом в бок, сбросили с крыльца и лишь тогда повели святого на место казни.

Впереди всех шел глашатай и кричал, что все, кто отвергают «правую веру» (здесь – ислам – ред. ), будут так же наказаны.

Придя на место казни, Феодор помолился, попросил прощения у всех христиан. Он сам взошел на высокий камень, поцеловал веревку виселицы, и был казнен через повешение. Это произошло в 1784 году.

Его тело бросили в море, но позже его вода выбросила на берег. Христиане попросили у судьи разрешение взять его и похоронили при храме святого Иоанна Предтечи. Потом мощей не обнаружили на том месте. Их искали, но напрасно. И, согласно житию, их не обрели и по сегодня, и никто не знает, что с ними случилось.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".