Ученик преподобного Паисия Святогорца в Киеве: мир приближаться к последним дням существования

В Киеве в Свято-Троицком храме Ионинского монастыря 7 февраля состоялась встреча с учеником преподобного Паисия Святогорца, писателем и проповедником архимандритом Иринеем (Верикакисом) с острова Крит (Константинопольский Патриархат). На вечере присутствовали более 400 верующих.

Отец Ириней рассказал, что в наше время идет большая борьба за человеческие души. Дьявол всеми способами пытается захватить как можно больше душ, мир приближаться к последним дням своего существования.

«Дьявол был побежден, но он каждый раз возрождается благодаря силе, которую мы ему даем своими страстями и грехами, мы сами даем ему возможность развиваться на пути уничтожения человечества. Системы, идеологии, партии разных цветов - все это усиливает обезвреживания человека и помогает дьяволу завладеть нами, чтобы лишить воли и сделать рабами», - сказал он.

Архимандрит Ириней отметил, что душа - это личный храм каждого человека и тяжелая революция происходит в середине человеческой души. Грехи берут начало из внутреннего состояния человеческой души.

«Когда я отвергаю желание жить рядом со своим мужем или женой, которую я корда-то полюбил и выбрал - я отрицаю Крест Господень, когда я болен и жалуюсь - тем самым я отрицаю Крест Господень, когда у меня один ребенок или много детей, я их ругаю и бью - я отрицаю Крест Господень, когда я в монастыре, а ум мой блуждает за пределами монастыря и появляются мысли, что я здесь делаю - я отвергаю Крест Господень», - рассказал архимандрит Ириней.

Как рассказал отец Ириней, Антихрист будет проявляться в образе жизни, который уже большими шагами входит в современный мир.

«В наиболее точном греческом толковании об антихристе цифра 666 дословно означает Христос чуждый Кресту. Эпоха Антихриста, которую мы сейчас переживаем, это эпоха где царит интернет, именно из-за него дьявол пытается увести за собой большую часть человеческих душ, интернет - это орудие антихриста», - отметил архимандрит Ириней.

Ученик преподобного Паисия Святогорца отметил, что если интернетом правильно пользоваться, то и он принесет в мир много пользы.

«Молодежь считает, что они свободны, но благодаря интернету - всю жизнь под контролем, никто не свободен - это всемирный контроль. Как говорится в церковном тропаре - «прекрасен и сладок плод ведущий меня в рабство»», - подчеркнул отец Ириней.

Также во время разговора отец Ириней напомнил верующим, что всю жизнь мы находиться в непрерывной связи с Христом, постоянно подогревать общение.

«Мы, православные, часто имеем такую самодостаточность - знаем Бога, истину и нам этого достаточно, но мы не подогреваем ее общением с Богом и живой верой. Так делали первые христиане и они пали. Мы находимся в постоянной связи с источником жизни, Которым является Христос. Если связь не подогревать - чувства заморозятся, будут падения, восстания, революции, но Бог - Отец, Он ждет нас, и стучится в двери нашего сердца», - отметил архимандрит.

Отец Ириней рассказал, что путь, который ведет на небо, всегда проходит через большие пытки, христианская жизнь сопровождается большим ежедневным проявлениям мужества ради Христа.

«Цель нашей жизни заключаться в том, чтобы мы не стали вонючим гробом, а стали ароматной ракой честных мощей, каждый из нас. Цель христианской жизни - именно в этом, чтобы мы осветились, чтобы с освящением души осветилось наше тело, это происходит когда мы реализуем христианскую жизнь без задержки, ежедневно», - сказал архимандрит Ириней.

Юлия Витман

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".