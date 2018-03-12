Записки паломника: посещение лаврской гавани (фото)

На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) опубликовал продолжение рассказа о посещении Великой лавры и ее окрестностей.

«Спустившись по старой дороге, мы увидели прочную башню. Наверху можно увидеть лестницу, ведущую к маленькой платформе. Отличная точка для обзора. Здесь заканчивается мощеная дорога. Новая бетонная грунтовая дорога пересекает старую тропу на своем пути», - написал Бас Кампс.

Рядом с башней расположен дом.

«Желтые рыболовные сети, расположенные перед дверью, поставили перед монахом, который здесь живет, задачу (размотать их – ред.). Он уже готовится к холодному сезону», - написал блогер.

Он также рассказал об истории этого места.

«В башне расположена, как я узнал на румынском сайте, часовня, посвященная святому Григорию Просветителю. Святой человек, который был просветителем Армении в 301 году. Собор в Ереване носит его имя», - поделился паломник.

Также он обратил внимание на здания, которые находятся там.

«Один из домов прямо у гавани превратился в руину. Поскольку штукатурка слезла, мы получаем представление о структуре здания. Очень похоже на нормандский стиль строительства с их фахверковыми домами. И многие кирпичи лежат в V-образных формах. В этом лодочном доме все еще находится лодка, но она больше не служит убежищем. Большая арка укреплена. Это может быть первым признаком реставрационных работ в ближайшем будущем», - написал мужчина.

Паломники обнаружили там «удивительный скоростной катер, который выведен из воды. Здесь он обычно покидает Лавру».

Блогер поделился своими современными и старыми фотографиями с видами ларвы Афанасия Афонского.

«Вода настолько прозрачная, что вы можете увидеть основание горы под поверхностью. Как видно из этой перспективы, здесь больше зданий, укрепленных стенами. На фото запечатлено местность, по стопам французских фотографов, Милле, Фернана Кувиля и Чарльза Мартеля, которые бродили по этому полуострову 100 лет назад.

Три монаха вытаскивают гребную лодку на берег, а четвертый монах сидит на набережной, опираясь на свою трость. Парусная лодка нашла убежище в гавани, в то время как пятый монах наблюдает за сценой», - прокомментировал он.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".