В Киеве до 20 февраля можно увидеть уникальную выставку картин с видами всех монастырей Афона

В столичном художественном центре «Шоколадный дом» до 20 февраля проходит выставка картин «Живописный Афон в украинских красках».

Как сообщает БФ «Православный наследие в Украине на Святой Горе Афон», на выставке впервые собрана коллекция с видами всех монастырей Афона, которую написал украинский художник Василий Красьха. При поддержке фонда в прошлом году он дважды отправлялся в творческую командировку на Афон. Все картины этой серии Василий Красьоха передал в дар БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

«Эта выставка является поистине уникальной. До этого у многих художников были какие-то работы после посещения Афона - они изображали людей, монахов, игуменов. Но полной коллекции видов афонских монастырей не было, поэтому эта коллекция является на сегодняшний день единственной в Украине», - отметил Андрей Ус.

«На Святой Горе сразу попадаешь в атмосферу ее жизни. Это и соответствующий режим, потому что нужно в четыре утра уже вставать на молитву, когда еще совсем темно, и светят только лампадки. Затем ты попадаешь в храм, где есть мозаики, иконы, фрески - и все это старинное», - рассказывает Василий Красеха.

Наместник киевского Ионинского монастыря, глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Иона Черепанов отметил важность организованной выставки, которая позволяет увидеть Афон «сердцем украинца».

«Очень важно увидеть Святую Гору Афон не сквозь преломление оптики, безбожного стекла и линзы, а через наше славянское сердце и наши украинские глаза. И очень важно то ощущение, которое человек получил на Святой Горе, донести до нас, украинцев. Надеюсь, эту выставку увидят не только в Киеве, ведь она несет в себе как творческое, так и религиозное значение», - отметил архиепископ.

Почетным гостем мероприятия в «Шоколадном домике» был наместник монастыря Владычицы Ангелов - Гувернет на острове Крит, известный писатель и ученик преподобного Паисия Святогорца, архимандрит Ириней (Верикакис). Греческий гость выразил свое восхищение работами украинского художника, отметив, что эта выставка «отображает Святую Гору в сердце Киева».

«Я очень рад, что Святая Гора отразилась через эти картины в сердце Киева, и стала через канву этой выставки частью Киева как города. Для тех, кто не может приехать на Афон - это очень хорошее первое впечатление о Святой Горе. Чтобы женщины, которые не могут приехать на Афон, не слишком горевали по этому поводу, ведь у них есть сама Пресвятая Богородица, которая является величайшей и неповторимым женщиной всех эпох. И я смиренно советую всем прийти сюда, увидеть работы господина Василия, и получить ощущения и переживания Святой Горы вне электронных современных средств», - сказал архимандрит Ириней.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".