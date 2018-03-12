Умер духовник сербского монастыря Хиландар иеросхимонах Кирилл: воспоминания верующих

На 82-ом году жизни 6 февраля умер духовник сербского монастыря Хиландар на Святой Горе иеросхимонах Кирилл.

На второй день после смерти – 7 февраля, состоялось погребение иеросхимонаха Кирилла.

В соцсети Фейсбук паломники, которые были знакомы с отцом Кириллом, делятся воспоминаниями о нем, об их встречах.

«По воспоминаниям одного серба отец Кирилл приехал на Афон в 90-91 году из Германии, где был приходским священником […].Он действительно был как ребенок. Играл с детьми как равный, когда был в гостях у моего знакомого», - написал Павел Троицкий.

«Не раз этот батюшка от Бога принимал мою исповедь и у меня всегда было ощущение, что он знает мои грехи лучше, чем я. Когда паломники подходили к нему под благословение, он правой рукой благословлял, при этом левой рукой гладил по голове. Его улыбка, которой он встречал каждого обращающегося к нему, была очень искренней - душа трепетала от радости пребывания с этим удивительным человеком и просто не хотелось от него уходить. Воистину это был духоносный старец! Помолимся, дорогие, о упокоении его души!», - написал на своей странице в Фейсбук паломник Глеб Нуралин.

«Подходим к о. Кириллу, духовнику монастыря, и берем благословение. Он не говорит по-русски, но его речь, исполненная любви, очень выразительна и мы убеждены, что понимаем его. Позже мы узнаем, что он фактически постриженик Оптиной пустыни: его постриг один из оптинских монахов оказавшийся в годы лихолетия на сербской земле», - процитировал слова из книги "Афонскиевстречи" Павел Троицкий.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".