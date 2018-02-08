Афонские монахи впервые совершили Литургию в Антарктиде (видео)

На Youtube-канале информационного портала Святой Горы Афон опубликован новый фильм «Антарктида – Antarctica».

Кадры фильма были сняты, когда Антарктиду посещали монахи со Святой Горы. В день памяти основателя монашества преподобного Антония Великого, 30 января, здесь была совершена Божественная Литургия, в которой принимали участие афонские монахи.

Также монахи вместе с полярниками воздвигли поклонный крест на самом южном обитаемом месте нашей планеты - скальном основании антарктического оазиса Ширмахера.

В фильме «Антарктида – Antarctica» рассказывается об этом, а также проводятся параллели со Святой Горой, так как в Антарктиде на зиму не остаются женщины, это – удел мужчин.

«Она (женщина – ред.) считается причиной раздора и отвлекающим от работы препятствием. Нет здесь и детей. Этим шестой континент похож на монашескую республику Святую Гору Афон, подтверждая правильность многовековой традиции православного монашества. Как похож он и своими жителями – пингвинами, как будто одетыми в черные рясы», - говорится в фильме.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".