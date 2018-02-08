В Десятинном монастыре можно приложиться к деснице святого Георгия Победоносца, которую привезли с Афона

В Киеве, в Десятинном монастыре УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы можно приложиться к деснице великомученика Георгия Победоносца.

Мощи прибыли со Святой Горы Афон по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Ковчег с десницей святого Георгия будет находиться в обители до начала Великого поста. Каждый день возле святыни совершаются молебны с акафистами о мире в Украине.

Десница (правая рука) великомученика Георгия Победоносца на Святой Горе Афон находится в обители Ксенофонт, соборный храм которой освящен в честь этого святого.

Святой великомученик Георгий Победоносец был родом из Каппадокии. Он родился в богатой христианской семье. Его отца убили за исповедание Христа, когда Георгий был еще маленьким. Вместе с матерью они переселилась в Палестину, на ее родину.

Поступив на военную службу, Георгий отличался среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой и красотой. За храбрость, которой он отличился в бою, трибун Георгий стал любимцем императора Диоклетиана.

После смерти матери он раздал все имение и освободил рабов. Однажды на совещании императора и патрициев об истреблении христиан Георгий обличил их в жестокости и несправедливости и объявил себя христианином.

Не соглашаясь на уговоры отречься от Христа, Георгий был подвергнут жестоким мучениям. Император предложил ему стать своим соправителем, если он принесет жертву языческим богам. Георгий пошел с правителем на капище, но вместо жертвоприношения - выгнал оттуда бесов, которые обитали в статуях, отчего они упали и разбились. Тогда ему мечом усекли голову. Это произошло в 303 году.

Святой великомученик Георгий Победоносец является небесным покровителем воинов и земледельцев. Ему также молятся о даровании мира, о защите от зла, об исцелении от болезней.

Фото: pilgrims.in.ua.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".