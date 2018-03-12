Увидеть Афон "сердцем украинца": в Киеве открылась выставка картин с видами всех монастырей Святой Горы (фото)

Окунуться в атмосферу одной из величайших святынь Православия, заглянуть в неизвестные монашеские обители и в одном месте увидеть все монастыри Святой Горы одновременно – теперь все это вполне возможно, ведь в столичном художественном центре "Шоколадный домик" 6 февраля состоялось торжественное открытие выставки "Живописный Афон в украинских красках".

Коллекцию картин с видами всех 20 монастырей Афона написал заслуженный художник Украины Василий Красьоха при поддержке БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон". Об открытии выставки – в репортаже «УНИАН-Религии».

Когда таланту создают условия...

История этой коллекции началась с судьбоносной встречи художника Василия Красьохи и исполнительного директора благотворительного фонда «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрея Уса.

«В 2016 году мы познакомились с Василием, у него тогда было горячее желание нарисовать все монастыри Афона, и нам эта идея понравилась. Со своей стороны мы занимались организаторскими вопросами, договаривались со всеми монастырями на Афоне, чтобы художник там мог находиться по нескольку дней и имел условия для творческого труда», - рассказал Андрей Ус.

Сам художник во время написания коллекции дважды посещал Святую Гору – в Великий пост и после Пасхи. В конце концов, из-под кисти художника вышла уникальная на сегодня серия картин с видами всех монастырей Афона.

«Благодатью после первой поездки еще в 2011 году в составе небольшой группы у меня возникло желание воспроизвести все монастыри - настолько был ими поражен. На Святой Горе сразу попадаешь в атмосферу ее жизни. Это и соответствующий режим, потому нужно в четыре утра уже вставать на молитву, когда еще совсем темно, и светят лишь лампадки. Потом ты попадаешь в храм, где есть мозаики, иконы, фрески – и все это старинное», - рассказывает Василий Красьоха.

Полная и уникальная коллекция

В коллекции представлены все двадцать афонских монастырей. Кроме того, есть картины столицы Афона и два скита – Андреевский и Ильинский, который уникален тем, что его основал украинец по происхождению – Паисий Величковский. Кроме картин афонских монастырей, на выставке представлены небольшие этюды главных соборных храмов каждого монастыря.

«Эта выставка является действительно уникальной. До этого у многих художников были какие-то работы после посещения Афона – они изображали людей, монахов, игуменов. Но полной коллекции видов афонских монастырей не было, поэтому эта коллекция является на сегодняшний день единственной в Украине», - отметил Андрей Ус.

Великая Лавра и малый Костамонит

Во время путешествия по Святой Горе художнику удалось побывать в больших и малых обителях Святой Горы, каждая из которых является уникальной, и оставила след в душе автора. Впрочем, Василий Красьоха признается - больше всего его поразили два афонских монастыря.

«В каждом монастыре - своя история, свой уклад. Но больше всего поразили монастыри Ватопед и Великая Лавра. Она самая древняя и самая отдаленная, она сохранена в своем историческом состоянии, ведь почти не перестраивалась, а только достраивалась», - рассказывает художник.

Кроме того, художник считает особым «чудом» то, что благодаря организации поездки Фондом, ему удалось побывать в самых закрытых обителях Святой Горы, куда обычно строгие монашеские уставы даже не допускают паломников.

«Есть такие отдаленные монастыри, как Костамонит, где монахи не очень хотят принимать паломников. И люди даже удивлялись, как я мог туда попасть, еще и две ночи там переночевать – это какое-то чудо! Никогда еще не было такого, чтобы паломнику было разрешено две ночи в этом монастыре находиться. Но именно здесь, в глубинке, чувствуется и особая глубина молитвы. И, когда находишься утром на литургии в этом монастыре, то эта молитва внутри тебя держится весь день», - поделился впечатлениями от поездки на Святую Гору художник.

Увиденное сквозь "преломление сердца"

На торжественном открытии выставки присутствовали и почетные гости. В частности, экс-посол Украины в Греции Владимир Шкуров поздравил художника с открытием выставки и отметил деятельность БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в развитии украинско-греческих культурных связей.

На выставке присутствовало и духовенство Украинской Православной Церкви, в частности – наместник киевского Троицкого Ионинского монастыря, председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Иона (Черепанов). Владыка отметил важность организованной выставки, которая дает возможность увидеть Афон «сердцем украинца».

«У нас есть очень много фотографий со Святой горы, уже проходили фотовыставки, посвященные Афону. Мы много о Святой Горе знаем из Интернета. Но, очень важно увидеть Святую Гору Афон не сквозь преломления оптики, безбожного стекла и линзы, а - сквозь наше славянское сердце и наши украинские глаза. И очень важно то ощущение, которое человек получил на Святой Горе, донести до нас, до украинцев. Надеюсь, эту выставку увидят не только в Киеве, ведь она несет в себе как творческое, так и религиозное значение», - отметил архиепископ.

Искренне и профессионально

Почетным гостем мероприятия в «Шоколадном домике» был наместник монастыря Владычицы Ангелов - Гувернет на острове Крит, известный писатель и ученик преподобного Паисия Святогорца, архимандрит Ириней (Верикакис). Греческий гость выразил свое восхищение работами украинского художника, отметив, что эта выставка «отражает Святую Гору в сердце Киева».

«Я очень рад, что Святая Гора отобразилась через эти картины в сердце Киева, и стала через канву этой выставки частью Киева как города. Для тех, кто не может приехать на Афон - это очень хорошее первое впечатление о Святой Горе. Чтобы женщины, которые не могут приехать на Афон, не очень грустили по этому поводу, ведь у них есть сама Пресвятая Богородица, которая является величайшей и самой неповторимой женщиной всех эпох. И я смиренно советую всем прийти сюда, увидеть работы господина Василия, и получить ощущения и переживания Святой Горы вне электронных современных средств», - сказал архимандрит Ириней.

Также на мероприятии присутствовал коллега Василия Красьохи по творческому цеху – художник Василий Мазур, который оценил профессионализм коллекции и пожелал мастеру творческих успехов.

«Профессионально сделанная коллекция, в ней есть чувство души. Художник постарался и вложил туда свое умение и душу, это чувствуется. Красивые мотивы, хорошо и профессионально сделано. Василий - отличный художник, всегда был на курсе у нас в первых рядах и я рад, что ему удалось воплотить свою мечту не только душевно, но и на холсте», - отметил Василий Мазур.

Душевная атмосфера и искренние улыбки

О своих впечатлениях рассказали и другие посетители выставки, которые отмечали особую атмосферу культурного мероприятия. Музыкальное сопровождение создавал вокальный ансамбль «Perfectum».

«В целом атмосфера мероприятия очень порадовала. Очень все было душевно, много приятных гостей, приятно, что нас посетили такие большие гости из Критской Церкви. Очень много ярких улыбок, все прониклись этой замечательной атмосферой Святого Афона. Я сам неоднократно бывал в этом Божьем месте. И с помощью такого замечательного художника все мы здесь вместе оказались под покровом Пресвятой Богородицы», - сказал Алексей Модженко.

И, наверное, самыми благодарными за возможность прикоснуться через искусство к Святой Горе были женщины, присутствовавшие на открытии выставки.

«Действительно, душевные картины, чувствуется искренность в передаче атмосферы Афона. Нам, женщинам, недоступны эти места. Но здесь мы можем смотреть на монастыри благодаря картинам», - выразила свое восхищение Мария Петрова.

«Очень понравилась выставка. Я видела фото этих монастырей, а здесь удивляешься, как можно было все это создать - монахи не сами строили, им Божья Матерь помогала», - поделилась впечатлениями Татьяна Игнатова.

Каждая из картин афонской коллекции Василия Красьохи – это отдельное и самостоятельное произведение искусства, которое передает красоту каждой святой обители. Но, только состоя пазлами в большой коллекции, эти работы передают все величие и могущество Афона. Именно поэтому художник стремится сохранить целостность этой коллекции , а руководство БФ уже планирует показать "Живописный Афон в украинских красках" в регионах нашей страны. Все картины этой серии Василий Красьоха передал безвозмездно в дар БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

В Киеве же выставка, которая открылась в «Шоколадном домике», продлится до 20 февраля. По предварительной договоренности с Фондом, возможно бесплатное посещение выставки для групп посетителей.

Дарина Чугаевская, "УНИАН-Религии".