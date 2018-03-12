Записки паломников: прогулка по Великой лавре (фото)

На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) разместил публикацию, в которой поделился впечатлениями о посещении Великой лавры.

«Микроавтобус отвез нас из Кареи в Лавру. Все места были заняты. Длинная и извилистая грунтовая дорога ведет туда […]. Раньше мы посещали монастырь, но не находили времени, из-за позднего прибытия, чтобы взглянуть на него из микроавтобуса на рассвете».

Далее паломники поднялись вверх, чтобы сфотографировать монастырь.

«Мы решили прогуляться по всему комплексу. У Германа была копия старой картины, сделанной с высоты. Он хотел сделать римейк (повторный снимок) с того же места. Таким образом, мы поднялись вверх. Вертолетная платформа используется для медицинских чрезвычайных ситуаций или VIP-персон. Средневековая стена окружает здания. Мы были очень удивлены, увидев большое водохранилище. Там была установлена скамья, чтобы насладиться впечатляющим видом. И краны, всегда виднеются краны вокруг многих монастырских поселений в последние годы», - написал Бас Кампс.

Блогер следовал карте.

«Я не мог найти водохранилище на лучшей карте Афона Питера Хаворта 2016 года. (Еще одна небольшая деталь: вертолетная платформа расположена немного ниже, к востоку от серой главной грунтовой дороги)».

Бас Кампс вспомнил о предшествующем посещении Успенского храма в столице монашеского полуострова.

«Другой взгляд на Лавру, самый старый монастырь на Афоне. Мы только что видели фреску святого Афанасия Афонского в Протате. Он основал Лавру. Он тоже умер здесь из-за падения стены в церкви», - отметил он.

На фото, которые публиковал паломник «много блестящих «металлических» зеленых жуков на цветущем гигантском укропе с монастырем в качестве фона».

Блогер посетил лаврское кладбище.

«Мы поднялись на спуск, на кладбище, где мирянин работал над недавней могилой. Он не обращал на нас никакого внимания. Монахи живут здесь долго. Их годы указаны на крестах, я читал: 65, 74, 88, 89, 94, и тот, кто умер на 48-м году земной жизни», - написал Бас Кампс.

Он рассказал о дальнейшем их маршруте.

«Мы прошли по тропе вдоль стены монастыря. (Красная линия к югу от комплекса на карте Ховорта). Она спускается через оливковый сад, где путь растворяется в лугопастбищных угодьях. Мы шли к огороженному саду. Но не могли найти пути. Мы увидели эту картину, глядя на монастырь. Мы бродили вниз, пока наконец не натолкнулись на грунтовую дорогу (белая дорога на карте) […]. Только на пути назад мы поняли, что тропа намного ниже, на склоне холма[…]. Яркий свет на башне вел нас», - написал паломник.

Блогер пообещал в следующий раз опубликовать больше фотографий из лаврской гавани.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".