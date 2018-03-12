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Записки паломников: прогулка по Великой лавре (фото)

10:24, 06 февраля 2018
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На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) разместил публикацию, в которой поделился впечатлениями о посещении Великой лавры.

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На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) разместил публикацию, в которой поделился впечатлениями о посещении Великой лавры.

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«Микроавтобус отвез нас из Кареи в Лавру. Все места были заняты. Длинная и извилистая грунтовая дорога ведет туда […]. Раньше мы посещали монастырь, но не находили времени, из-за позднего прибытия, чтобы взглянуть на него из микроавтобуса на рассвете».

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Далее паломники поднялись вверх, чтобы сфотографировать монастырь.

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«Мы решили прогуляться по всему комплексу. У Германа была копия старой картины, сделанной с высоты. Он хотел сделать римейк (повторный снимок) с того же места. Таким образом, мы поднялись вверх. Вертолетная платформа используется для медицинских чрезвычайных ситуаций или VIP-персон. Средневековая стена окружает здания. Мы были очень удивлены, увидев большое водохранилище. Там была установлена скамья, чтобы насладиться впечатляющим видом. И краны, всегда виднеются краны вокруг многих монастырских поселений в последние годы», - написал Бас Кампс.

Блогер следовал карте.

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«Я не мог найти водохранилище на лучшей карте Афона Питера Хаворта 2016 года. (Еще одна небольшая деталь: вертолетная платформа расположена немного ниже, к востоку от серой главной грунтовой дороги)».

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Бас Кампс вспомнил о предшествующем посещении Успенского храма в столице монашеского полуострова.

«Другой взгляд на Лавру, самый старый монастырь на Афоне. Мы только что видели фреску святого Афанасия Афонского в Протате. Он основал Лавру. Он тоже умер здесь из-за падения стены в церкви», - отметил он.

На фото, которые публиковал паломник «много блестящих «металлических» зеленых жуков на цветущем гигантском укропе с монастырем в качестве фона».

Блогер посетил лаврское кладбище.

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«Мы поднялись на спуск, на кладбище, где мирянин работал над недавней могилой. Он не обращал на нас никакого внимания. Монахи живут здесь долго. Их годы указаны на крестах, я читал: 65, 74, 88, 89, 94, и тот, кто умер на 48-м году земной жизни», - написал Бас Кампс.

Он рассказал о дальнейшем их маршруте.

«Мы прошли по тропе вдоль стены монастыря. (Красная линия к югу от комплекса на карте Ховорта). Она спускается через оливковый сад, где путь растворяется в лугопастбищных угодьях. Мы шли к огороженному саду. Но не могли найти пути. Мы увидели эту картину, глядя на монастырь. Мы бродили вниз, пока наконец не натолкнулись на грунтовую дорогу (белая дорога на карте) […]. Только на пути назад мы поняли, что тропа намного ниже, на склоне холма[…]. Яркий свет на башне вел нас», - написал паломник.

Блогер пообещал в следующий раз опубликовать больше фотографий из лаврской гавани.

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По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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