Дионисий Олимпийский – афонский святой, который отказался от епископства и патриаршества

Православные христиане 6 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Дионисия Олимпийского.

Святой Дионисий родился в бедной семье в деревне Платина Фессаликской епархии (Константинопольский Патриархат). Николай и Феодора, родители святого по ночам, когда он лежал он в колыбели, видели чудо: над ним сиял крест.

Когда мальчику исполнилось 6 лет, его отдали на обучение. Дионисий много читал духовной литературы, а по ночам молился.

Его родители умерли и, будучи очень бедными, не оставили ему никакого наследства. Дионисий зарабатывал на жизнь тем, что обучал детей грамоте.

Затем святой решил принять монашество. В то время в их селение прибыл монах Анфим из метеорских монастырей. С ним Дионисий, не взяв из родительского дома ничего, кроме одного серебряного стакана, который и отдал Анфиму, отправился в монастырь. В Метеорах он стал учеником старца Саввы, у которого затем попросил благословение, чтобы отправиться на Афон. Старец не благословил и запер ворота, чтобы парень не убежал. Однако, Дионисий все равно ночью тайно покинул монастырь, спустившись вниз по монастырской ограде.

На Святой Горе Дионисий стал учеником старца Серафима. Он принял монашество и был рукоположен в диакона. Однажды в Вербное воскресенье, отслуживши литургию, святой ушел из кельи в пустынный лес и пробыл там до Великой субботы. Он рассказал, что в это время был в скиту Каракалле, питался каштанами и укропом.

Старец Серафим был избран протом Горы, а Дионисия рукоположили во священника. Затем святой получил старческое благословение на подвиги пустынной жизни. Он поселился недалеко от скита Каракаллы, устроил себе тесную каливу. Ел каштаны и иногда хлеб. Затем он устроил при своей каливе небольшой храм в честь Пресвятой Троицы, и оставался здесь жить в течение 3 лет.

Святой отправился в паломничество на СвятуюЗемлю. Иерусалимский патриарх хотел избрать его преемником своей кафедры, но преподобный не согласился и вернулся на Афон. Здесь он занялся обновлением и расширением своего храма. Во время посещения святого один монах сказал, что видел, как Дионисию помогают два незнакомца. Но преподобный отвечал посетителю, что он не видел и не видит при работах никого. Затем незнакомцы стали невидимы.

К нему за советом обращались многие святогорцы. Один разбойник, думая, что приходящие к святому дают ему деньги, надумал убить его и ограбить. Он тайно подкрался, но прождав весь день, не видел. Разбойник точно знал путь, по которому будет идти святой, но и там он не появлялся. Придя вновь к келии, он увидел Дионисия, тот подтвердил, что возвращался именно по той дороге. Разбойник пал к ногам преподобного и раскаялся в своих намерениях, а затем принял монашество.

Спустя 7лет братия Филофеевской обители, попросили святого стать их игуменом. Дионисий долго отказывался, но затем принял предложение. Святой лично посещал Константинополь и просил милостыню.

Некоторые из братии стали жаловаться на Дионисия - на изменения обычаев их жизни и строгость церковной службы. Святой отказался от игуменства и ушел в Веррию, в скит преподобного Антония. Здесь он обновил храм святого Иоанна Предтечи.

Чтобы избежать епископства, преподобный отправился на гору Олимп, в монастырь Святой Троицы, а после – удалился в пустыню, куда к нему стали приходить за советом, так образовалась община. Позже монахи были вынуждены удалится в место, называемое Загораора.

Агарянин, из-за которого Дионисий был вынужден покинуть Олимп, позже попросил его вернуться, так как терпел постоянные неудачи и воспринимал это как наказание Божие.

Чтоб чаще иметь в своей памяти святые места Иерусалима, он и на Олимпе один из возвышенных холмов назвал Елеонской горой; одно место – Голгофой, а другое – Вифанией, куда и отправился для безмолвия. Он подниматься на вершину Олимпа два раза в году для совершения литургии. Там построил он и храм во имя пророка Илии.

Один пастух занял пещеру с живительным источником воды, и мешал жизни монахов. Когда монахи были вынуждены покинуть обитель, от скалы отторгся огромный камень и передавил много овец. Пастух вскоре лишился всего стада и сам тяжело заболел. Его исцелил преподобный Дионисий.

Святой совершил много чудес, имел дар предведения.

Однажды во время полунощницы, преподобный присел немного отдохнуть. По окончании богослужения иеромонах подошел к нему, думая его разбудить, но обнаружил, что он его уже при смерти.

Братия исполнили его волю – отвели святого на Олимп, на Голгофскую скалу. Он наставлял монахов и заповедовал им жить по уставу Святой Горы. Через три дня он удалился в олимпийский Елеон и скончался в своей пещере, где жил по прибытии на Олимп.

Его похоронили в церковном притворе, который он сам устроил.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".