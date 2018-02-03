Преподобный Неофит, просмонарий Ватопедский - афонский святой, которому Богородица на год продлила жизнь

Православные христиане 3 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Неофита, просмонария Ватопедского.

О святом Неофите сохранилось мало сведений.

Известно, что жил он в афонском монастыре Ватопед. Он был просмонарием – непристанным молитвенником.

Однажды, будучи в отъезде, по монастырским делам, он тяжело заболел и готовился уже к смерти. Тогда он с искренней молитвой обратился к Божией Матери, чтобы Она даровала ему здравие.

Его молитва была услышана, и свершилось чудо – он услышал от иконы Богородицы голос, что ему дарован еще год жизни, за это время он должен надлежащим образом приготовиться к смерти.

Святой выздоровел и вернулся в Ватопед.

Спустя год, он приготовился к причастию Святых Христовых Тайн и вновь услышал от образа Пресвятой Девы голос, что пришло время для исхода его из этой жизни. Причастившись, святой мирно отошел ко Господу.