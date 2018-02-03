Аккредитация СМИ! В "Шоколадном домике" откроется выставка картин с видами всех монастырей Святой Горы

В художественном центре "Шоколадный домик" (ул. Шелковичная 17/2) 6 февраля в 15.00 состоится открытие выставки "Живописный Афон в украинских красках".

Коллекцию картин с видами всех 20 монастырей Афона написал заслуженный художник Украины Василий Красеха при поддержке БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон". Летом 2017 года художник побывал во всех монастырях Святой Горы.

На открытии выставки будут присутствовать представители Национального союза художников Украины, музеев Киева, духовенство.

Почетный гость мероприятия - наместник монастыря Владычицы Ангелов – Гувернет на острове Крит (известный писатель, ученик преп. Паисия Святогорца) архимандрит Іриней (Верикакис).

Выступит вокальный ансамбль «Perfectum».

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