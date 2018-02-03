Максим Грек: афонский святой, к которому приходил в тюрьму ангел - заступник всех гонимых и притесняемых

Православные христиане 3 февраля (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Максима Грека.

Михаил Триволис, будущий святой Максим Грек, родился в 1470 году в городе Арто в Албании. Его родители были родом из Греции, потому и святой получил прозвище Грек.

Примечательно, что из династии Триволисов происходил один из Константинопольских Патриархов. Дядя святого Максима, Дмитрий Триволис, был другом Фомы Палеолога – брата византийского императора Константина XI и отца Софии Палеолог, жены князя Московского Иоанна III.

Михаил Триволис, будущий святой Максим, в молодости любил путешествовать. В 1480 году он посетил греческий остров Корфу. Здесь, под руководством Иоанна Мосха, изучал классические науки. Преподобный посетил Падую, Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим, Милан, Венецию, Париж и некоторые города современной Германии.

Максим Грек был католиком-доминиканцем. С 1498 по 1502 год он работал в Венеции секретарем Джованни Пико де ла Мирандолы. Также был преподавателем греческого языка и переписывал труды отцов Церкви. Затем он переехал во Флоренцию, где принял монашество в доминиканском монастыре святого Марка.

В то время схоласт Иоанн Ласкарис, побывав на Святой Горе, привез во Флоренцию древние греческие рукописи. Они очень заинтересовали преподобного Максима.

В 1504 году святой Максим отправился на Афон, в обитель Ватопед, в которой находилась большая библиотека. Так он стал интересоваться Православием и спустя год принял монашеский постриг с именем Максим - в честь преподобного Максима Исповедника.

На протяжении 10 лет преподобный Максим на Святой Горе исполнял послушание – собирал милостыню для святогорских монастырей.

Святой Максим написал много трудов, в которых выступал против суеверий, астрологии, ереси, толковании снов и гаданий.

Преподобного, после беседы с турецким послом, обвинили в государственной измене Великого княжества Московского, куда он прибыл по приглашению князя для написания переводов с греческого. Святому предъявили обвинение в сотрудничество с турецкими властями, чтобы ввести их войска в Московское княжество. В апреле 1525 года церковный суд приговорил Максима к ссылке в Волоколамский монастырь.

Во время заключения в Волоколамском монастыре, преподобный Максим жил в тесной, сырой келье, которая даже не проветривалась. В помещении ощущался запах гнили и дыма. Святого отлучили от Причастия и запретили посещать церковные богослужения.

Святой Максим писал, что в заключении его посетил ангел, который сказал ему, что благодаря этим страданиям он избежит вечных мук. В то время он также составил канон Святому Духу, текст которого он написал углем на стене кельи.

В 1531 году святого Максима обвинили в неточности переводов. Ему не разрешали причащаться – отлучил его митрополит Даниил и разрешить ему приобщиться мог только он. Митрополит Макарий посоветовал святому Максиму притвориться умирающим и причаститься. Но святой не согласился на обман.

Преподобный предсказал смерть сына царя Ивана IV Грозного. В 1553 году он уговаривал царя отказаться от паломничества в Кирилов монастырь и позаботится о вдовах и сиротах, которые стали такими в результате похода правителя на Казань. Но царь Иоанн не послушался и отправился в паломничество, во время которого потерял 8-месячного сына Дмитрия.

За год до смерти со святого сняли обвинения.

Святой Максим скончался в Троицком монастыре, в СергиевомПасаде, в день памяти своего небесного покровителя преподобного Максима Исповедника – 3 февраля. Похоронен был возле северо-западной стены Свято-Духовского храма.

Память святого Максима Грека отмечается 3 раза в году. 3 февраля - в день смерти, 19 июля - в день всех Радонежских святых и в день собора Тверских святых.

Во время обретения нетленных мощей святого Максима в 1591 году 16 человек получили исцеление.

Был канонизирован на Поместном соборе в 1988 году.

Преподобный Максим Грек является небесным покровителем ученых, богословов, переводчиков, учащихся, миссионеров, катехизаторов и апологетов.

Ему молятся, чтобы лучше понимать учения Православной Церкви, обращения к истинной вере сектантов, у него просят помощи во время гонения на веру и несправедливом притеснении властей, просят помощи в борьбе с унынием и депресией.