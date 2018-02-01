На Youtube доступен для просмотра новый фильм на греческом языке с поучениями Ефрема Аризонского

На Youtube доступен для просмотра новый фильм об афонском старце, которого называют Апостолом Америки. В фильме, на греческом языке, длительностью 30 минут, представлены поучения Ефрема Филофейского.

Видео доступно для просмотра здесь.

*** Старец Ефрем, проигумен афонской обители Филофей (в миру - Иоаннис Мораитис), родился 24 июня 1928 года в Греции.

В 19 лет он пришел на Афон, стал послушником преподобного Иосифа Исихаста. Много потрудился для возрождения афонской обители Филофей. Более известен как основатель 12 обителей в Америке.

Монастыри, которые основал старец Ефрем, есть во многих регионах США и Канады: Нью-Йорке, Техасе, Флориде, Вашингтоне, Южной Каролине, Пенсильвании, Иллинойсе, Калифорнии, Мичигане, Монреале и Торонто. Все 12 монастырей являются общежительными и живут по афонскому уставу.

Центр миссионерского служения отца Ефрема находится в Аризоне, в обители святого Антония, где и живет старец.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".