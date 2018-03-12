Записки паломников: блогер - о главном соборе Протата и его особенностях (фото)

На англоязычном блоге athosweblog Бас Кампс (Bas Kamps) разместил публикацию, в которой поделился впечатлениями о посещении главного собора Протата, в столице Афона, Карее.

«После нашей прогулки к обители Kутлумуш, мы могли наконец войти в Протат. Это старейшая церковь (10 век, но отремонтированная в 13 веке) и самая важная церковь на Афоне. Церковь посвящена Успению Пресвятой Девы Марии. В течение последнего десятилетия она была отреставрирована. В течение многих лет церковь носила металлический «корсет», как внутри, так и снаружи, чтобы держать его в вертикальном положении. Теперь дело сделано», - рассказал паломник об истории собора.

Далее блогер описал интерьер собора, рассказал о житии святых, которые изображены на фресках.

«Несмотря на реставрации, на фресках все еще есть впечатляющие трещины. Слева мы видим святого Афанасия Афонского. Он отец монашеской жизни на Святой Горе. Он пришел на Афон в 963 году и основал Лавру. Он умер там при падении церкви вместе с шестью учениками.

В середине мы видим тощего Петра Афонского. Он был первым монахом на Афоне, был отшельником; жил в пещере, ел каштаны и носил шкуры животных. Он умер около 883 года.

Справа - святитель Николай чудотворец. Повреждения этой фрески связаны с трубой, которая была размещена прямо перед иконой. Были времена, когда культурная и художественная ценность этих фресок не была признана. А это, вероятно, работа самого известного художника; Мануила Панселина, который жил в 13 веке», - написал блогер.

Также автор опубликовал фото фресок, которые изображены над входом в собор: собственную – наши дни и времен Первой мировой войны, автором которой является французский фотограф Роджер ле Барон (Roger le Baron).

Он также изучил фрески, с позиции науки и поделился сведениями.

«Фрески широко изучаются в научных статьях. Одним из вопросов был метод (влажный или сухой), который использовался, и другой вопрос касался связующего материала. Вот, что было заключено в 2007 году: «Теперь, однако, посредством применения инструментальных аналитических исследований, можно продемонстрировать, что использовался смешанный метод, включающий как влажный, так и сухой методы (al fresco and al secco). Кроме того, было определено, что яйцо вместе с небольшим количеством животного клея служило органической связующей средой, используемой для произведения искусства Протатона», - поделился блогер.

Бас Кампс также опубликовал фотографию 1918 года, автором которой является фотограф Фернанд Сивилл (Fernand Cuville). На ней видно, каким был собор в то время и колокольня.

Напомним, в этом соборе хранится почитаемая во всем православном мире чудотворная икона Богородицы «Достойно есть».

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".