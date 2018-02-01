В Тбилиси презентовали книгу о визите Патриарха Илии II на Святую Гору

В Грузии, в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили презентовали издание «Афон – весна Патриарха».

В книге рассказывается о визите Патриарха-Католикоса всея Грузии Илии II на Афон в 2004 году. Тогда Патриарх посетил Великую лавру и монастыри Ксиропотам и Иверон.

Этот визит был примечателен тем, что Илия II стал первым в истории Патриархом Грузии, который совершил паломничество на Афон.

Монография «Афон – весна Патриарха» издана в формате текстового альбома. Ее автором является генеральный секретарь «Бизнес-совета «Евросоюз-Грузия»», исполнительный директор по связям с общественностью Звиад Чумбуридзе. Ранее, в 2003-2007 годах он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Греции.

В книге опубликованы воспоминания автора об этом визите и уникальные фотографии.

На презентацию были приглашены церковные иерархи, представители духовенства и власти.

По материалам blagovest-info.ru, interpressnews.ge.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".