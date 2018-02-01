Афонские святые, день памяти которых празднуют в феврале
Афонские святые, день памяти которых отмечают в феврале (по новому стилю) и панигиры.
3 февраля – преподобного Максима Грека; Неофита, просмонария Ватопедского;
6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей;
12 февраля – святого мученика Феодора;
13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса;
14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского;
15 февраля – Сретение Господне, панигир монастыря Святого Павла;
16 февраля – митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского);
17 февраля - священномученика Антония Карейского;
21 февраля – преподобного Саввы ІІ, архиепископа Сербского, панигир монастыря Хиландар;
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери, панигир обители Иверон.
26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар, панигир монастыря Хиландар.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".