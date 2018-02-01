Афонские святые, день памяти которых празднуют в феврале

09:16, 01 февраля 2018
Афон
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3 февраля – преподобного Максима Грека; Неофита, просмонария Ватопедского;

6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей;

12 февраля – святого мученика Феодора;

13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса;

14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского;

15 февраля – Сретение Господне, панигир монастыря Святого Павла;

16 февраля – митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского);

17 февраля - священномученика Антония Карейского;

21 февраля – преподобного Саввы ІІ, архиепископа Сербского, панигир монастыря Хиландар;

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери, панигир обители Иверон.

26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар, панигир монастыря Хиландар.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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