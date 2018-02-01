Афонские святые, день памяти которых празднуют в феврале

Афонские святые, день памяти которых отмечают в феврале (по новому стилю) и панигиры. 3 февраля – преподобного Максима Грека; Неофита, просмонария Ватопедского; 6 февраля – преподобного Дионисия Олимпийского и шести святых монастыря Филофей; 12 февраля – святого мученика Феодора; 13 февраля – святого преподобномученика Илии Ардуниса; 14 февраля – преподобного Василия, архиепископа Солунского; 15 февраля – Сретение Господне, панигир монастыря Святого Павла; 16 февраля – митрополита Готфского и Кефайского Игнатия (Мариупольского); 17 февраля - священномученика Антония Карейского; 21 февраля – преподобного Саввы ІІ, архиепископа Сербского, панигир монастыря Хиландар; 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери, панигир обители Иверон. 26 февраля – преподобного Симеона Мироточивого, ктитора монастыря Хиландар, панигир монастыря Хиландар. "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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