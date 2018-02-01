В Киеве представят первую в Украине коллекцию картин всех монастырей Святой Горы.

Полотна - благотворительного фонда "Православное наследие Украине на Святой Горе Афон". Автор - заслуженный художник Украины Василий Красьоха.

Коллекция картин будет представлена с 6 по 20 февраля в художественном центре "Шоколадный дом".

Летом 2017 года Василий Красьоха пребывал на Афоне. За время своей поездки он написал виды монастырей Святой Горы.

«Особо понравилось работать в монастырях Симонопетра и в Великой лавре. Симонопетра находится в уютном и живописном месте – на скалах, а Великая лавра сохранила свой первозданный вид. Также понравилась столица Афона – Карея, где в храме в честь иконы "Успение Божией Матери" хранится чтимая икона «Достойно есть», - поделился впечатлениями художник.

Василий Красьоха - украинский художник-живописец. Член Национального союза художников Украины, Заслуженный художник Украины. Родился 12 марта 1954 года в селе Хряск, на Волыни. Участник многих художественных выставок в Украине и за рубежом. Работы Василия Красьохи хранятся в фондах Министерства культуры Украины, музеях и частных собраниях многих стран мира.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"