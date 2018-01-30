Паломник написал рассказ о восхождении на вершину Святой Горы

Паломник Владислав Кузьмичев-Тихонов написал рассказ «Восхождение» о подъеме на вершину Афона. Почитать его можно на сайте Проза.ру.

Владислав Кузьмичев-Тихонов ранее уже писал рассказы о Святой Горе. К примеру, в сети опубликован рассказ «Мои три дня на Афоне».

Эпиграфом к рассказу «Восхождение» служат слова Джозефа Конрада: «Автор пишет только половину книги: другую половину пишет читатель».

В очерке автор описывает личный опыт восхождения на вершину Святой Горы, свои впечатления о посещении монашеского полуострова.

Ценность рассказа в том, что в нем, кроме самого подъема на вершину Афона, описаны афонские монастыри, в которых побывал автор и перечислены святыни, которые там хранятся.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".