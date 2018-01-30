Паломник написал рассказ о восхождении на вершину Святой Горы
10:07, 30 января 2018Афон
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Паломник Владислав Кузьмичев-Тихонов написал рассказ «Восхождение» о подъеме на вершину Афона. Почитать его можно на сайте Проза.ру.
Владислав Кузьмичев-Тихонов ранее уже писал рассказы о Святой Горе. К примеру, в сети опубликован рассказ «Мои три дня на Афоне».
Эпиграфом к рассказу «Восхождение» служат слова Джозефа Конрада: «Автор пишет только половину книги: другую половину пишет читатель».
В очерке автор описывает личный опыт восхождения на вершину Святой Горы, свои впечатления о посещении монашеского полуострова.
Ценность рассказа в том, что в нем, кроме самого подъема на вершину Афона, описаны афонские монастыри, в которых побывал автор и перечислены святыни, которые там хранятся.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".
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