В афонской обители Хиландар отметили панигир – день памяти святого Саввы Сербского (фото)

В субботу, 27 января, в монастыре Хиландар, на Святой Горе, отметили панигир – день памяти святого Саввы Сербского.

Почтить память святого собрались монахи из монастырей Афона и паломники, в основном из Сербии.

Богослужение возглавил митрополит Китруский, Катерининский и Платамоноский Георгий, который прибыл в Хиландар накануне, 26 января.

***Савва I архиепископ Сербский (в миру – Растко Неманич, 1169 (1174) – 1236 гг.) – один из наиболее почитаемых святых Сербской православной церкви. В историю он вошел как религиозный, культурный и политический деятель.

Святой Савва был сыном сербского князя Стефана. Отец с сыном приняли монашество на Афоне и возродили монастырь Хиландар. Обитель стала центром монашеской жизни на Афоне для выходцев из Сербии.

Святой Савва основал автокефальную Сербскую Православную Церковь и стал ее первым архиепископом.

Святителя также почитают как покровителя школ.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".