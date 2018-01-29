На Крите состоится конференция о цифровых медиа и православии: приглашаются участники

С 18 по 21 июня в Православной Критской академии в городе Колимбари на острове Крит пройдет II Международная конференция: «Православные СМИ и Православное пастырское служение, DMOPC18 – «ВОДА ЖИЗНИ».

Организатором конференции выступает информационное издание «Пемптусия» (Греция) совместно с международными сайтами: Orthodox Christian Network – OCN www.myocn.net и Ancient Faith Radio www.ancientfaithradio.com (США), Zvornik-Tuzla www.eparhijazt.com(Босния и Грецоговина), Orthodoxie www.orthodoxie.com (Франция), Basilica www.basilica.ro, Doxologia www.doxologia.ro (Румыния), Bogoslov www.bogoslov.ru и Pravmir www.pravmir.ru (Россия), MItropolija Zagrebeska www.mitropolija-zagrebacka.org (Хорватия) и пр.

В числе участников – Благотворительный фонд «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» www.athos-ukraine.com (Украина).

Во время проведения конференции основное внимание будет сосредоточено на формировании сплоченного богословского дискурса. Участники расскажут об опыте служителей Евангельского Слова в цифровом мире и их стремлении имплементировать четкие пастырские и технические рекомендации.

«Вызов – большой, события и время – ограничены, пастырские потребности – насущны. Однако крепкое и глубокое убеждение, что Всеблагой Утешитель, благодать которого собрала нас на первой конференции, благословит и направит путь и цель нашу и во второй раз», – отмечают организаторы.

Кроме заявленных спикеров, в работе форума могут принять участие все желающие. Для этого необходимо предоставить свои тезисы (резюме) к докладу на греческом, английском или русском языках, отправив на электронный адрес: papers@dmocp18.com до 28 февраля 2018 года.

Тезисное изложение (резюме) не должно превышать более 1000 слов, включая автобиографию докладчика.

Международная академическая комиссия рассмотрит предоставленные доклады и примет решение, какие из них будут представлены на конференции.

Стоит отметить, что организаторы берут на себя расходы (переезд, пребывание и питание) всех участников конференции.

Рабочие языки конференции – греческий, английский и русский. Время каждого доклада – до 15 минут. Предусмотрено обсуждение – около 5 минут после прочитанного доклада.

Информация по утвержденным докладам и участии докладчиков на конференции будет обнародована до 30 марта.

Основная задача участников – сформулировать четкие и приемлемые пастырские предложения, которые воспринимает цифровой мир и действуя сквозь призму Православной антропологии, христианской морали и церковной жизни.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".