Савва I Архиепископ Сербский – святой, который вместе со своим отцом возродил обитель Хиландар

Православные христиане 27 января отмечают день памяти Саввы I-го, архиепископа Сербского.

Архиепископ Савва – один из наиболее почитаемых святых Сербской православной церкви. В историю он вошел как религиозный, культурный и политический деятель.

Растко Неманич, будущий святитель Савва, был младшим сыном великого сербского князя Стефана и его супруги Анны. Родился он, по одним сведениям в 1169 году, по другим – в 1174.

Когда он вырос – Посетил Афон, где принял монашество с именем Савва. Наиболее длительный период жил в монастыре Ватопед.

Спустя несколько лет отец Саввы, князь Стефан отрекся от престола и также пришел на Афон, присоединился к своему сыну. При постриге получил имя Симеон.

Отец с сыном возродили монастырь Хиландар. Сначала присоединили его к Ватопеду. Хиландар стал центром афонским монашеской жизни для выходцев из Сербии. Обитель и сегодня относится к сербской патриархии.

Когда Симеон умер, святой Савва стал вести аскетический образ жизни. На Афоне оставался до 1207 года. В память о родном отце святитель написал «Житие святого Симеона».

Мать святителя Саввы, Анна, также приняла монашество в 1196 году с именем Анастасия. Умерла монахиня в 1200 году. Также была канонизирована, как преподобная Анастасия Сербская.

В 1208 Савва вернулся в Сербию с благородной миссией - прекратить гражданскую войну, которая развязалась между его старшими братьями.

Святой Савва основал автокефальную Сербскую Православную Церковь (СПЦ). В 1219 году он стал ее первым архиепископом.

В 1234 году Савва посетил Иерусалим. Вместо себя назначил своего ученика Арсения Сремского, который после смерти святого возглавлял СПЦ.

В Палестине святой Савва основал православную обитель и больницу для паломников.

Возвращался святой через Болгарию, где и умер 27 января (по новому стилю) 1236 года. Его с почестью похоронили в Тырново.

Спустя год его племянник, сербский король Владислав перенес его мощи в монастырь Милешева. Там они пребывали до 1594 года, пока Коджа Синан-паша не унес их в Белград, где и сжег их на горе Врачар. Когда сербский народ был освобожден от турецкого ига, на том месте построили храм в честь святителя Саввы.

Однако историки предполагают, что мощи были сожжены на горе Чупина-Умка, которая раньше также называлась Врачар. Согласно преданию, при сожжении мощей была спасена рука святого.

Святого Савву почитают также как покровителя школ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".