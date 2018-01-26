Максим Кавсокаливит – афонский святой, который сжигал хижины, и которому являлась Богородица

Православные христиане 26 января отмечают день памяти преподобного Максима Кавсокаливита.

Преподобный Максим родился в Лампсаке (современная Турция), в благочестивой семье. Они были бездетными, но не переставали молиться Богу о даровании ребенка – их молитва была услышана. У них родился сын Мануил, будущий святой Максим.

В подростковом возрасте его отдали на обучение в храм, при котором он остался жить. Парень общался с православными старцами, которые многому его научили. Мануил отдавал свои одежды нищим, делил с ними хлеб под видом юродивого.

Однако родители хотели женить сына, когда ему исполнилось 17 лет. Узнав об этом, парень тайно ушел на гору Ган. Здесь он принял монашество с именем Максим. Он стал учеником известного старца Марка. Старец воспитывал в молодом монахе смирение – унижал его и давал непосильную работу. Когда старец умер, Максим отправился на поиски другого духовного наставника.

В пустынных горах Папикийских он нашел несколько отшельников, от которых услышал много полезных наставлений. Затем он отправился в Константинополь, пришел во Влахернский храм Пресвятой Богородицы. Был свидетелем многих чудес, которые происходили по молитвам верующих у иконы Пресвятой Одигитрии.

Молодой монах много молился перед образом и о нем узнал царь Андроник Палеолог. Состоялась их встреча. Но так как Максим не знал грамматики и говорил неправильно, удалился из дворца. Он часто ходил к Патриарху святому Афанасию и беседовал с ним.

Максим отправился в Фессалоники для поклонения святому Димитрию Мироточивому, а затем – на Святую Гору. Он обошел все обители и остановился в Великой лавре. Святой пел на клиросе. Преподобный непрестанно молился. У него не было даже своей келии; ночи он проводил в бдении, в церковном притворе.

В неделю Святых отец Максиму явилась Богородица с Богомладенцем и сказала: «Следуй за Мною, Мой избранный, на самую вершину Афона, чтобы там по желанию твоему принять благодать Святаго Духа». Это явление повторялось два или три раза.

Он оставил Великую лавру и по истечении недели взошел на вершину горы, в субботу Пятидесятницы, где провел в обществе братий всю ночь без сна. Братия, после совершения там литургии, спустились с горы, а Максим, оставшись на ней, провел в молитве трое суток. Чтобы напугать его, дьявол производил громы и молнии; казалось, вся Святая Гора сотрясается. А днем слышались голоса. Ему вновь явилась Пресвятая Дева, Которая держала на руках Младенца Иисуса Христа в окружении ангелов.

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!», – произнес святой Максим. «Приими, избранник Мой, власть на демонов и поселись в подгории, ибо на это есть воля Сына Моего, чтобы ты, возвысившись в подвигах, и для других был путеводителем на пути спасения их», - сказала Богородица. Ему дали и Хлеб Небесный. После того, как святой его съел, послышалось ангельское пение, его осиял Божественный свет и Богоматерь вознеслась на небеса.

Максим остался там еще на три дня, для молитвы. Потом -спустился с вершины и пришел в храм, где, пробыв несколько дней в бдении и молитве, опять поднялся на верх горы и поцеловал то место, на котором явилась ему Богоматерь. Всегда, когда он вспоминал о чудесном явлении, вокруг него доносилось райское благоухание и Божественный свет.

Святой удалился на Кармил – место, где при церкви святого Пророка Илии уединенно жил старец. Максим рассказал ему о видении. Старец сказал, что это был бесовский обман. С того времени стали называть святого прельщенным, и относились к нему с недоверием.

Святой Максим после того уже не жил в одном месте, а как юродивый переходил с места на место, каждый раз делая себе из травы каливу (хижину), которую потом сжигал. От этого и назвали его кавсокаливитом - сжигателем калив. Был он нестяжательным.

Максим, подобно древним великим отцам, сиял благодатью Святаго Духа и удостаивался тайн откровения и видений.

В то время на Афон прибыл Григорий Синаит. Все, что услышал Григорий о святом Максиме, удивляло его. Но монахи, которых отправили на его поиски, долго не мог найти его, а когда нашли, святой сказал им: «Послушайте, братия, старец теперь, после молитвенного подвига и трудов, покоится,– успокоимся и мы».

Все же потом их встреча состоялась. Они долго беседовали. Подробное содержание бесед содержится в Афонском патерике, в жизнеописании святого Максима.

Преподобного также называли земным ангелом.

Затем Максим, послушав старца, избрал себе для жилья пещеру, по соседству со старцем Кир Исаией. Возле пещеры он выкопал себе могилу и каждый день удаляясь туда во время утрени, плакал над могилой и пел надгробные песни, составленные им самим. Иногда он получал хлеб от Бога через Ангела. Очевидцы говорили, что он делал морскую воду пригодной для питья.

Преподобный Максим совершил много чудес.

После 14 лет безмолвия, в старости он поселился возле лавры преподобного Афанасия. Здесь он и умер в возрасте 95 лет.