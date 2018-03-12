Духовная сокровищница Святой Горы: что важно знать каждому ученику и студенту

В день памяти святой мученицы Татьяны, 25 января, празднуется День студентов. Примечательно, что международный день студента – в ноябре, однако у нас сохранилась традиция отмечать студенческий праздник в январе. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон, которые помогут учащимся определиться с выбором жизненного пути и преодолеть трудности, которые возникают во время учебы.

«Когда молодой человек имеет подобные проблемы (избрание жизненного пути – ред.), я говорю ему так: "Видел ли ты когда-нибудь большие современные холодильные камеры? Ну так вот: положи в такой холодильник свои проблемы, и пусть они полежат там, пока ты не закончишь учёбу. Я не говорю, чтобы ты совсем не думал о том, что тебя беспокоит. Нет — убери всё это в холодильник до тех пор, пока не получишь образования». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Я очень много читал, сильно любил книги. Читал я втайне, выкраивая для этого каждую свободную минутку. Наизусть выучил Евангелие от Матфея, от Луки, половину от Иоанна, а также псалмы. Тщательно изучал творения святых отцов. Это был труд на пользу души. А знаешь, я ведь почти безграмотный. Все мое образование – два класса начальной школы». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Если сейчас ты будешь невнимателен к своему образованию, к своей учёбе, то твои друзья, отучившись, найдя свое место в жизни и успокоившись, будут потом молиться по чёткам, чтобы нашёл свое место в жизни и ты”. Юные должны быть очень внимательными, потому что такое беспокойство — уловка врага, с помощью которой он их смущает и рассеивает внимание». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Читай больше, чтобы просветился твой ум». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«…мы должны подсказать юным, чтобы они были внимательными и не теряли времени бесцельно. Во время учёбы они должны жить, насколько это возможно, более духовно, постараться побыстрее получить диплом (который необходим), а потом Бог всё устроит. Во время учёбы им нужно найти хорошего духовника, чтобы он помогал им избегать как поверхностной восторженности от монашеской или от семейной жизни, так и не впадать в отчаяние. Пусть они потерпят, пока не закончат учёбу. Закончив её, став уже зрелыми людьми, они будут иметь предпосылки для той или другой жизни. Вот тогда пусть и примут решение о выборе жизненного пути и сделают во славу Божию то, что посчитают лучшим. Мир дошёл сегодня до такого состояния, что, чем более зрелыми они будут принимать решение о выборе жизненного пути, тем лучше». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Возражающий и исправляющий духовника, себя ставит выше последнего и уже не ученик. Да, никто не совершен, и нет человека, который дерзнул бы учить, как «власть имущий» Христос, ибо предмет учения «не от человека» и «не по человеку» (Гал. 1, 11—12), но в «скудельных сосудах» хранится бесценное сокровище даров Духа Святого; не только бесценное, но и по характеру своему неоткрываемое, и только тот, кто идет путем неложного и полного послушания, проникает в это тайное хранилище». (Из книги «Жизнь и учения старца Силуана», иеромонаха Софрония).

«Если во время учебы ребята будут как следует заниматься, то, хотя они и устанут немного, у них не будет задолженностей, они быстро получат диплом, и впоследствии им не о чем будет печалиться». (Преподобный Паисий Святогорец).

«–Геронда, я вчера была на именинах у своей подруги и там познакомилась с одним парнем. Я так к нему расположилась, так его полюбила, что не могу его забыть и хочу найти его и сказать ему, что хочу, чтобы мы создали семью. Поэтому я и пришла к вам, чтобы спросить у вас совета. – Выслушай меня, детка, – ответил старец. – Не впутывайся сейчас в это, иначе вся твоя учеба пойдет кувырком. Потерпи, пока не окончишь университет, а потом у тебя на это будет вся жизнь. (Из бесед с преподобным Порфирием Кавсокаливитом).

«Некоторые ребята приходят ко мне и жалуются, что их родители стоят у них над душой, принуждая готовить уроки. Если я тоже встану у этих ребят над душой, то пользы им не принесу. Чтобы они поняли, что им не следует запускать учёбу, я привожу им в пример их сверстников, которые не радели об учёбе и потом всё у них пошло наперекосяк, а также тех ребят, которые относились к учёбе с прилежанием и поэтому преуспели». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".