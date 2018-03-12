Афонские встречи: простой рецепт радости от по-настоящему счастливого монаха

Один из читателей проекта «УНИАН-Религии» и сайта «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», паломник Антон Овсяников, рассказал о встрече, которая произошла на Афоне.

Однажды, во время посещения Святой Горы, недалеко от Кареи, ему повстречался один немолодой греческий монах. Он сказал паломнику «очень простые, но очень важные слова - «Не впускай отрицательных помыслов в сердце». Казалось бы - чего проще?! А на самом деле...», - написал Антон Овсянников на своей странице в Фейсбук.

Мужчина отметил, что монах был очень радостным.

«Если уж об этом заговорили, то нигде более не видел такого количества радостных и улыбающихся монахов, как на Святой Горе! Про мир уж молчу... Может, это и от солнышка тоже, кто знает, но не это главное, думаю. А поехать туда стоит даже ради того, чтобы просто увидеть хотя бы нескольких по-настоящему счастливых людей...», - отметил паломник.

Истории об интересных встречах, чудесах, которые произошли с вами или вашими знакомыми на Святой Горе присылайте по адресу: Киев, ул. Трехсвятительская, 13, офис 16. БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон».

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