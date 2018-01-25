В Страсбурге открылась фотовыставка "Гора Афон"

В Страсбурге 22 января состоялось открытие фотовыставки «Гора Афон». Выставка фотографий приурочена к 30-летию со дня включения Афона в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Выставку проводит во Дворце Европы Постоянное Представительство Греческой Республики при Совете Европы.

В открытии приняли участие Митрополит Галльский Эммануил (Вселенский Патриархат), официальные представители администрации Святой Горы, Представитель Московского Патриархата при Совете Европы и при европейских международных организациях, настоятель храма в честь Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) и другие настоятели православных церквей города, депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и другие гости.

Открыли выставку Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и Постоянный Представитель Греции при Совете Европы Стелиос Перракис.

Также состоялась беседа с польским фотографом Томашем Мощицким, чьи работы представлены на выставке.

По материалам strasbourg-reor.org.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".