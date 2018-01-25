Старейший насельник Карули покинул Святую Гору

Старейший насельник афонского скита Карули, который относится к Великой лавре, схимонах Симеон покинул Святую Гору.

Старец келлии святителя Иннокентия и преподобного Давида схимонах Симеон был вынужден покинуть Афон и уехал в Сербию.

«Говорят, что причиной его удаления была болезнь. Его послушнику игумену Алексию (Просвирину), восстановившему эту келлию, […] также пришлось покинуть Афон, но он надеется, что совет старцев Лавры разрешит ему вернуться», - написал диакон Петр Пахомов в группе «История Святой Горы Афон» в Фейсбук.

Он также рассказал об истории этой келии.

«Келия эта, по преданию, была построена русским благотворителем схимонахом Иннокентием (Сибиряковым). И до отца Симеона там жили русские монахи. Жаль, что эта келия утратит русскую принадлежность», - написал отец Петр.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".