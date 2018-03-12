Афонский монах рассказал, как избавиться от депрессии и где лечить душевные травмы

По статистике Всемирной организации здоровья сегодня от психических расстройств, сопровождающихся депрессивными состояниями, страдает каждый четвертый человек в мире. При этом в европейских странах каждый десятый больничный доктора выписывают с диагнозом депрессия, от которой современные люди усиленно лечатся антидепрессантами, тренингами личностного роста и даже специальными диетами, повышающими гормоны счастья.

Афонские же монахи напоминают нам о том, что корни психических расстройств необходимо искать в душевных ранах, которые может исцелить только Божественная благодать.

Настоятель кельи Святой Анны Святой Горы Афон архимандрит Антипа рассказал о том, как преодолевать душевные боли, не прибегая к помощи психологов.

Настоятель кельи Святой Анны отмечает, что психологические проблемы в современном мире появляются у людей в раннем детстве, поэтому даже монахи, которые в молодом возрасте приходят на Святую Гору, имеют груз душевных травм.

«Сегодня дети уже с раннего возраста душевно изранены. И среди тех, кто приходит в монашество, многие приходят душевно израненными, даже душевно усталыми. Поскольку, чем раньше человек узнает грех, усердствует в нем, совершает его, тем больше грех отягощает его душу. И мы видим совсем молодых ребят, которые в их возрасте должны буквально летать, но они приходят к нам уже чрезвычайно усталыми с тем, чтобы принять груз, который и сам по себе тяжел.

Нелегко жить монашеской жизнью именно по той причине, что твои невинные детские годы отяготили твою душу чем-то, что нанесло ей раны. Иногда люди в этом не виноваты, потому что многие из них пришли из разведенных и разрушенных семей. Но их души также отягощены из-за греха, который так щедро сегодня предлагается дьяволом через все современные средства», - рассказывает архимандрит Антипа.

Афонский монах поясняет, что, психологи, которые берутся врачевать раны людской души, не всегда могут дать истинное лекарство от душевных болей, и только Церковь является главной лечебницей от психических недугов.

«Некоторые люди обращаются к психологам, но обычно они снова возвращаются в Церковь к духовникам. Ведь психологи следуют некой методике, но сами не имеют ясных ответов. У большинства из них самих, как правило, имеются проблемы. И психологи часто запутывают людей еще больше.

Настоящая же лечебница наших душ – это Церковь. В Церковь мы все приходим, как недужные приходят в больницу. Мы приходим не чтобы исправить - а чтобы исправиться. Не чтобы изменить – а чтобы измениться. И, чем дольше мы живем согласно указаниям Церкви, по Закону Божьему (поскольку именно Церковь продолжает спасительную миссию Господа), тем в большей степени уменьшаются и наши психологические трудности, число которых в наше время, к сожалению, увеличилось именно по той причине, что мы не ищем Христа», - говорит игумен кельи Святой Анны.

Причиной же всех психологических и душевных болезней человека является грех, избавляться от которого нужно, прежде всего, стремлением к святости.

«Мы почему-то считаем, что святость – это дар, который дается немногим – тем, кто, быть может, вызывает большую симпатию у Бога. Но это ошибка. Святость – это дорога, по которой мы должны идти все, потому что никто не может войти в Рай, если не пройдет по этой дороге. Святость – это долг и обязанность всех нас. На этом пути только Церковь может выступить помощником и настоящим врачом. Потому что ее основатель – Глава Церкви. Мы знаем, что Церковь – Таинственное Тело Христа, а Глава Церкви – единый врач наших душ и телес», - учит архимандрит Антипа.

Лекарство же от депрессий для каждого христианина – это неустанная молитва и любовь ко Христу, которая наполняет сердца благодатью, затягивая все душевные раны, - говорит игумен афонской кельи Святой Анны.

«Великий старец отец Порфирий советовал всем здоровым, и в еще большей степени тем, кто испытывает психологические трудности, одно единственное лекарство – любовь ко Христу. Я бы еще добавил молитву, поскольку нам ее также не хватает. Часто мы приходим в Церковь и жалуемся на жизнь - и больные и здоровые, нам все время что-то нужно. Но при этом мы забываем о славословии. Люди, которые все время славят Бога, имеют внутреннюю полноту, и душевные раны у них затягиваются очень быстро.

Следовательно, те, кто переживает сложные душевные состояния, должны вообще вести интенсивную духовную жизнь, иметь духовника, участвовать в Таинствах. Но также должны иметь и литургическое воспитание, чтобы они знали, в первую очередь, о Таинстве Божественной евхаристии и причащались как можно чаще, если им разрешает духовник. И, чтобы они не сомневались, что со временем эти душевные раны, к сожалению, умножившиеся в наше время, исцелятся», - поясняет афонский монах.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".