Феодосий митрополит Трапезундский – святой игумен афонского монастыря, которого чтил император
Православные христиане 24 января отмечают день памяти святителя Феодосия, игумена афонского монастыря Филофей, митрополита Трапезундского.
Православные христиане 24 января отмечают день памяти святителя Феодосия, игумена афонского монастыря Филофей, митрополита Трапезундского.
Святитель родился в 1300 году в греческом селении Корица, недалеко от Касторийских гор.
Примечательно, что его родной младший брат, Дионисий, также был афонским святым.
Образование святой Феодосий получил в Константинополе, при Патриархии. В 18 лет принял монашество и был рукоположен во священника.
Затем отправился на Афон, в обитель Филофей. Здесь Феодосий проводил строгую подвижническую жизнь. Позже его избрали игуменом обители.
Затем к Феодосию прибыл его родной брат, который принял на Святой Горе монашество с именем Дионисий, который стал ктитором одной из афонских обителей.
Известно также, что святой Феодосий однажды попал в плен к пиратам. Его выкупили христиане и привезли в Константинополь, где он стал игуменом Манганского монастыря.
Позже святой Феодосий был избран митрополитом Трапезундской Церкви. Святой пользовался особым положением у императора.
Преподобный Дионисий прибыл к брату в Трапезунд. Он рассказал о нуждах – начале строительства обители святого Иоанна Предтечи. Святитель Феодосий сообщил об этом императору, который выделили на строительные работы необходимую сумму.
Святитель умер в 1392 году в городе Трапезунде.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".