Феодосий митрополит Трапезундский – святой игумен афонского монастыря, которого чтил император

Православные христиане 24 января отмечают день памяти святителя Феодосия, игумена афонского монастыря Филофей, митрополита Трапезундского.

Святитель родился в 1300 году в греческом селении Корица, недалеко от Касторийских гор.

Примечательно, что его родной младший брат, Дионисий, также был афонским святым.

Образование святой Феодосий получил в Константинополе, при Патриархии. В 18 лет принял монашество и был рукоположен во священника.

Затем отправился на Афон, в обитель Филофей. Здесь Феодосий проводил строгую подвижническую жизнь. Позже его избрали игуменом обители.

Затем к Феодосию прибыл его родной брат, который принял на Святой Горе монашество с именем Дионисий, который стал ктитором одной из афонских обителей.

Известно также, что святой Феодосий однажды попал в плен к пиратам. Его выкупили христиане и привезли в Константинополь, где он стал игуменом Манганского монастыря.

Позже святой Феодосий был избран митрополитом Трапезундской Церкви. Святой пользовался особым положением у императора.

Преподобный Дионисий прибыл к брату в Трапезунд. Он рассказал о нуждах – начале строительства обители святого Иоанна Предтечи. Святитель Феодосий сообщил об этом императору, который выделили на строительные работы необходимую сумму.

Святитель умер в 1392 году в городе Трапезунде.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".