Впервые за 75 лет на Святой Горе состоялся постриг в великую схиму монаха из Грузии

На Афоне, в обители Григориат, 14 января, состоялся постриг монаха Илариона, из Грузии, в великую схиму. Примечательно, что этот случай - первый, почти за последние 76 лет, когда грузинский монах принял схиму на Святой Горе.

В миру грузинского монаха звали Кахи Мегрелишвили.

«Это очень важное, достойное высокой оценки и внимания событие для Грузии и каждого грузина. Поздравляю иеромонаха отца Илариона с этой ответственной миссией исторического значения. Желаю безропотного и добросовестного несения этого креста», - сказал схимонах афонского монастыря Святого Павла Иероним (Катамадзе).

Схимонах Иероним рассказал, что иеромонах Иларион служит на Афоне уже 15 лет. Сейчас он - попечитель на трапезной в обители Григориат.

В Григориате в настоящий момент живут пять монахов и послушников из Грузии. А именно, отцы: Иларион, Алексий, Корнелл, Антимоз и Моисей.

По материалам karibche.ambebi.ge, blagovest-info.ru, agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".