Преподобный Антипа – Валаамский и Афонский святой, к которому по воздуху перенеслась икона Богородицы
Православные христиане 23 января отмечают день памяти преподобного Антипы Валаамского, Афонского.
Православные христиане 23 января отмечают день памяти преподобного Антипы Валаамского, Афонского.
Лукиан Александр Георгиевич, будущий святой Антипа, родился в 1816 году в молдавском селе Калаподешти в семье диакона. Мальчик хорошо учился, любил читать духовную литературу. Отец ребенка умер рано, а мать, овдовев, приняла монашество. Александра отдали обучаться ремеслу в переплетную мастерскую.
Однако в 20-летнем возрасте парень решил оставить мир и принять монашество. Сперва он отправился в Нямецкий монастырь, где настоятель отказался принять его в число братии. Тогда он отправился в небольшой монастырь в Валахии. Он стал духовным учеником затворника схимонаха Гедеона. Здесь, не имея даже своей келии, он прожил около 2 лет. Он принял монашество с именем Алипий. Постриг совершил архимандрит Димитрий в монастыре «Браз».
Архимандрит Димитрий посоветовал молодому монаху отправиться на Святую Гору. На Афоне он остановился в обители Эсфигмен. Здесь 4 года он исполнял послушание на кухне. Потом он перешел к старцам-пустынникам, также молдаванам, которые стали его духовниками -иеросхимонахи Нифонт и Нектарий. Затем святой принял схиму с именем Антипа. Был отшельником – поселился в заброшенной хижине, в которой обрел небольшую икону Богородицы. Он очень обрадовался своей находке и отправился к иконописцу-пустыннику иеродиакону Паисию, которого он попросил отмыть икону, но не реставрировать ее красками.
Отец Паисий исполнил просьбу и возвратил святому икону, которая выглядела, как новая. "Она — чудотворная!", - сказал отец Антипа и больше никогда с ней не расставался. Сейчас икона находится в монастыре Валаам. Позже по просьбе старца Нифонта, святой поступил в Молдавский скит, где был рукоположен во иеромонаха. Ему назначили послушание келаря; когда игумен отсутствовал, святой исполнял его обязанности, был духовником.
Затем святой покинул Афон, так как был назначен экономом на подворье скита в Яссах, Российская империя. Он стал духовником двух женских обителей. Святой собирал средства для скитов в Москве и Санкт-Петербурге. В 1865 году преподобный прибыл на остров Валаам в скит Всех святых. Здесь он нашел много общего со Святой Горой, потому и остался. Здесь он нес подвиг старчества.
Строго постился и много времени проводил в молитве; Бог даровал ему дар прозорливости. Незадолго до смерти святого чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которую он принес с собой со Святой Горы, во время молитвы сама переместился к нему на грудь. Другие иконы, которые висели рядом, тогда упали, а образ Божией Матери, сам, по воздуху переместился к святому.
Перед смертью старец исповедовался, соборовался и причастился. Его ученик стал читать 9 час и акафист Божией Матери, во время молитвы старец погрузился в сон и мирно отошел ко Господу. Это произошло 23 января (по новому стилю). Его похоронили за стенами Всехсвятского скита Валаамской обители, возле часовни в честь Страстей Христовых. В 1960-х годах могилу старца вскрыли местные жители, желая найти драгоценности. Их они не обнаружили, засыпали могилу землей, оставив надгробную плиту сдвинутой в сторону.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".