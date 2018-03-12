Преподобный Антипа – Валаамский и Афонский святой, к которому по воздуху перенеслась икона Богородицы

Православные христиане 23 января отмечают день памяти преподобного Антипы Валаамского, Афонского.

Лукиан Александр Георгиевич, будущий святой Антипа, родился в 1816 году в молдавском селе Калаподешти в семье диакона. Мальчик хорошо учился, любил читать духовную литературу. Отец ребенка умер рано, а мать, овдовев, приняла монашество. Александра отдали обучаться ремеслу в переплетную мастерскую.

Однако в 20-летнем возрасте парень решил оставить мир и принять монашество. Сперва он отправился в Нямецкий монастырь, где настоятель отказался принять его в число братии. Тогда он отправился в небольшой монастырь в Валахии. Он стал духовным учеником затворника схимонаха Гедеона. Здесь, не имея даже своей келии, он прожил около 2 лет. Он принял монашество с именем Алипий. Постриг совершил архимандрит Димитрий в монастыре «Браз».

Архимандрит Димитрий посоветовал молодому монаху отправиться на Святую Гору. На Афоне он остановился в обители Эсфигмен. Здесь 4 года он исполнял послушание на кухне. Потом он перешел к старцам-пустынникам, также молдаванам, которые стали его духовниками -иеросхимонахи Нифонт и Нектарий. Затем святой принял схиму с именем Антипа. Был отшельником – поселился в заброшенной хижине, в которой обрел небольшую икону Богородицы. Он очень обрадовался своей находке и отправился к иконописцу-пустыннику иеродиакону Паисию, которого он попросил отмыть икону, но не реставрировать ее красками.

Отец Паисий исполнил просьбу и возвратил святому икону, которая выглядела, как новая. "Она — чудотворная!", - сказал отец Антипа и больше никогда с ней не расставался. Сейчас икона находится в монастыре Валаам. Позже по просьбе старца Нифонта, святой поступил в Молдавский скит, где был рукоположен во иеромонаха. Ему назначили послушание келаря; когда игумен отсутствовал, святой исполнял его обязанности, был духовником.

Затем святой покинул Афон, так как был назначен экономом на подворье скита в Яссах, Российская империя. Он стал духовником двух женских обителей. Святой собирал средства для скитов в Москве и Санкт-Петербурге. В 1865 году преподобный прибыл на остров Валаам в скит Всех святых. Здесь он нашел много общего со Святой Горой, потому и остался. Здесь он нес подвиг старчества.

Строго постился и много времени проводил в молитве; Бог даровал ему дар прозорливости. Незадолго до смерти святого чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которую он принес с собой со Святой Горы, во время молитвы сама переместился к нему на грудь. Другие иконы, которые висели рядом, тогда упали, а образ Божией Матери, сам, по воздуху переместился к святому.

Перед смертью старец исповедовался, соборовался и причастился. Его ученик стал читать 9 час и акафист Божией Матери, во время молитвы старец погрузился в сон и мирно отошел ко Господу. Это произошло 23 января (по новому стилю). Его похоронили за стенами Всехсвятского скита Валаамской обители, возле часовни в честь Страстей Христовых. В 1960-х годах могилу старца вскрыли местные жители, желая найти драгоценности. Их они не обнаружили, засыпали могилу землей, оставив надгробную плиту сдвинутой в сторону.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".