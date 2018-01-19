Что необходимо знать о празднике Богоявления

Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня, Богоявление.

Когда Иисус Христос пришел к Иоанну, пророк посчитал себя недостойным, чтобы Крестить Спасителя. Но Он настоял, что «так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15).

Во время Крещения Иисуса Христа в реке Иордан, которое над ним совершил Иоанн Креститель, явилась миру Пресвятая Троица: Отец. Сын и Святой Дух. Во время Крещения «отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 16-17).

Православная Церковь в празднике Крещения Господня прославляет Пресвятую Троицу и показывает необходимость совершать таинство Крещения над каждым верующим.

Крещение Господне – двунадесятый праздник – один из 12 главных в Православной Церкви. Его начали отмечать еще с апостольских времен.

Православные христиане в этот день приходят в храм на Божественную Литургию, после которой совершается Великий водосвятный молебен, освящается вода, которую верующие набирают, пьют на протяжении года. Ее употребляют строго натощак.

По традиции, верующие 19 января окунаются в Крещенские купели. Однако это не является требованием Церкви.

На Афоне, в монастыре Иверон, в этот день совершается Крестный ход с Иверской иконой Богородицы к морю. Священник совершает освящение воды и бросает в воду крест. Затем паломники ныряют за ним, пытаясь достать.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".