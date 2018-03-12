Преподобномученик Роман: афонский святой, который после смерти оказался в Англии

Православные христиане 18 января отмечают день памяти афонского святого - преподобномученика Романа.

Святой преподобномученик Роман был родом из Карпениси (Греция). Он родился в православной семье. Он долгое время оставался безграмотным, потому и о догмах веры мало знал.

Однажды он услышав рассказ о Гробе Господнем и захотел посетить Иерусалим. Так он отправился в паломничество на Святую Землю.

Роман посетил лавру святого Саввы Освященного. Там он узнал о мучениках и их страданиях за Христа, для получения будущих вечных благ, о чем раньше ему было не известно.

Возвратившись в Иерусалим, он сказал Патриарху, что желает стать мучеником. Но святитель отговорил его, чтобы не навлечь гнев мусульман на христиан.

Роман не оставлял своего намерения. Он отправился в Солунь, и представ перед судьей, признал, что он христианин, а мусульманскую веру обличал, как ложную. Судья приказал бить его без пощады. Приговор исполнили. Святого принуждали отречься от Христа, но он оставался непреклонным в своих убеждениях.

Тогда в город прибыл капитан солунских галеры. Он стал просить у судьи мученика для корабельной службы, уверяя, что такое наказание будет более жестоким – на галере он будет мучиться всю жизнь. Мусульманам понравилось такое предложение, они подарили мученика капитану.

Святому обрили бороду и волосы, приковали на галере и заставили грести веслом. Позже один из друзей капитана, который был христианином, выкупил его и привел на Святую Гору.

На Афоне Роман стал учеником духовника и подвижника, преподобного Акакия, который исполнял подвиг безмолвия в скиту обители Кавсокаливит. Желания Романа были устремлены к подвигу мученичества. Он рассказал об этом старцу. Оба, и старец, и его ученик, наложили на себя на несколько дней пост, и стали усиленно молится, чтобы Господь указал, как правильно поступить.

Вскоре преподобный Акакий получил откровение, что есть воля Божия, чтобы Роман совершил подвиг мученичества.

На праздник Пятидесятницы, в монашеской одежде Роман отправился в Константинополь. Там он поймал собаку, привязал к своему поясу и водил ее с собой по базару. Турки удивлялись и спрашивали, почему он так делает. Святой отвечал: «чтобы кормить ее, как христиане кормят вас, агарян». От таких слов турки пришли в ярость, начали бить его, а потом привели к визирю, который отдал его на мучения.

Слуги бросили его в сухой колодезь, куда обычно бросают убийц. Там его держали на протяжении 40 дней без воды и еды. Затем его привели на место казни и усекли голову мечем. Над мощами мученика на протяжении 3 дней сиял неземной свет.

Тогда там стоял английский корабль. Мощи святого увезли в Англию. Один христианин омочил в крови святого мученика платок, который находится теперь в обители Дохиар на Святой Горе.

Память святого мученика Романа отмечается дважды – 18 января и 1 марта (по новому стилю).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".