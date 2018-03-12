Вышла 7 серия фильма о преподобном Паисие Святогорце: режиссер рассказал о работе над кинолентой (видео)

В сети стала доступна для просмотра 7 серия фильма об известном и почитаемом во всем православном мире афонском святом – преподобном Паисие Святогорце.

Кинолента является подробным «видеожитием» святого, потому состоит из 7 серий, а общее продолжение - около 6 часов.

Фильм был снят на Святой Горе. Автор идеи – игумен Киприан (Ященко). Автор сценария и режиссер Александр Куприн.

Режиссер рассказал, что работа над фильмом стала для него послушанием. Благословение на работу он получил у афонского старца Евфимия.

«Киножитие – очень сложный жанр. Есть существенные отличия киножития от собственно кинокартины. Зритель привык к тому, что в современном фильме есть определенная драматургия. События подогнаны одно к другому так, что внимание зрителя направлено на них, ему интересно следить за сменой ситуаций, при этом постоянно подогревается предчувствие того, что что-то должно произойти. Эмоциональная температура отношений персонажей фильма меняется стремительно: от ровных до напряженных, пиковых. […]В фильме обязателен какой-то парадокс, загадка, которую зритель пытается разрешить. А в житии всего этого нет! Живет себе человек и живет. Изо дня в день – все одно и то же: молитва, служба, труд. Все главное происходит внутри. Как это показать? Поэтому с точки зрения драматургии, житие – очень сложный материал», - поделился Александр Куприн.

Также он рассказал об особом ощущении «общения» со старцем во время съемок.

«Это история о несостоявшейся встрече. А внутренняя встреча со старцем все же состоялась: пока фильм делали, было постоянное общение. А когда мы закончили съемки и монтаж, оно прервалось. Я не знаю почему», - написал Александр Куприн.

Режисер также сказал, что о преподобном Паисие много рассказывали люди, которые были лично с ним знакомы.

«В фильме много историй, рассказанных греческими иерархами. Интересно, когда владыки вспоминают, как они впервые встречались со старцем, будучи еще совсем мальчишками, даже не монахами, а еще школьниками», - рассказал режиссер.

По материалам pokrov.pro, pravoslavie.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".