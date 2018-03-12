Преподобномученики Ватопедские: игумен и 12 монахов, которые до смерти стояли за православную веру

Православные христиане 17 января отмечают день памяти преподобномучеников Ватопедских – игумена Евфимия и двенадцати иноков.

Святые приняли мученическую смерть за Христа от папистов, которые разоряли Святую Гору в период царствование императора Византии Михаила Палеолога (1260–1281 гг.).

Когда еретики напали на Святую Гору, святогорцы отказались отрекаться от православного вероисповедания. Согласно Афонскому патерику, настоятель афонского монастыря Ватопед сказал им:

– Лучше Христу угодить, чем антихристу.

Они спросили:

– Разве мы не Христовы, а антихристовы?

Святой ответил:

– Да, потому что всякий, сопротивляющийся Евангелию Христову, есть антихрист, и ныне он-то и помогает вам. Какое может быть отношение света к тьме? Вовек мы не присоединимся к ней.

В итоге преподобного Евфимия утопили, а остальных монахов – повесили.

День памяти святых преподобномучеников отмечается в обители Ватопед 17 января ( по новому стилю).

Общий день памяти всех святых новомучеников празднуется на Святой Горе Афон во вторую неделю после недели Всех Святых.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".