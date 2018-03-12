Евстафий, архиепископ Сербский: афонский святой, с которым советовались короли

Православные христиане 17 января отмечают день памяти афонского святого Евстафия, архиепископа Сербского.

Святой Евстафий родился в Сербии, в православной семье. С детства он полюбил читать Писание и часто посещал богослужения. В школе он превзошел всех своих одноклассников.

В юношеском возрасте тайно сбежал из дому, чтобы принять монашество. Он отправился в обитель Архангела Михаила, где была епископская кафедра. Владыка Неофит лично постриг его в монашество.

Евстафий очень хотел посетить Святую Землю и со слезами молился Богу об этом. Позже нашлись попутчики - два инока, которые пришли в обитель Архистратига и рассказали святому Евстафию, что идут в Иерусалим.

Посетив Святую Землю, он отправился и на Афон, ппоселился в Хиландаре. О подвижнике разнеслась слава по всей Святой Горе, к нему стали приходить монахи за советом.

Позже он стал игуменом монастыря Хиландар. К нему за советом приезжали сербские короли. Святой Евстафий подражал подвигам святого Саввы, основателя Хиландарской обители.

Затем Евстафий стал епископом в Зетской области, где расположена обитель, в которой он принял монашество.

Владыку Евстафия уважал и поддерживал король Милютин. Король утвердил за Хиландарским монастырем земли и угодья Сербии.

Спустя 7 лет святой тяжело заболел. Перед смертью, которая наступила в 1279 году, он причастился, призвал епископов и игуменов, чтобы попрощаться и отошел ко Господу со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой»

Позже, в дни правления короля Уроша Милютина, его нетленные мощи были обретены. День памяти святителя Евстафия отмечается 17 января и в день памяти Сербских святителей и учителей - 12 сентября.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".